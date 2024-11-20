TBMM’de Olay! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP’li Milletvekilleri Arasında Arbede Çıktı
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TBMM’de Olay! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP’li Milletvekilleri Arasında Arbede Çıktı
TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile milletvekilleri arasında arbede çıktı.
Kayyum nedeniyle CHP'li vekiller Bakan Yerlikaya'nın önüne barikat kurdu. Salona girmesini engellemek istedi. CHP'li üyeler 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız' dedi.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken gerginlik yaşandı. Bütçe Komisyonu görüşmelerine gelen Ali Yerlikaya milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı.
Kayyum nedeniyle CHP'li vekiller Bakan Yerlikaya'nın önüne barikat kurdu. Salona girmesini engellemek istedi. CHP'li üyeler "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız' dedi.
Salon girişinde CHP'li Ali Mahir Başarır ve Bakan Yerlikaya arasında sert tartışma yaşandı. İki isim arbede arasında göğüs göğüse itişti. Başarır, "Sen kimi ittiriyorsun?" tepkisini dile getirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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