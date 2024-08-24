Tatilini Daha Keyifli Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Tatilini Daha Keyifli Geçirmeni Sağlayacak Bir Öneri Veriyoruz!
Tatilde neyi seversin? Neler yaparsın? Sen bize her şeyi anlat, biz de senin tatilini güzelleştirecek o öneriyi verelim!
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1. Senin için tatildeki en önemli şey ne?
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2. İdeal tatil için neye ihtiyacın var?
3. Tatile giderken yanından eksik etmediğin şey nedir?
4. Peki tatilde en sevdiğin yemek hangisi?
5. Tatilde spor yapar mısın?
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