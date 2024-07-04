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Tatile Gitmeden Önce Neden Ev Temizliği Yapman Gerektiğinin 10 Cevabı

etiket Tatile Gitmeden Önce Neden Ev Temizliği Yapman Gerektiğinin 10 Cevabı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:06

Tatile gitmeden önce temizlik yapman için birçok haklı sebebimiz var. Cevapları öğrenmek için aşağı kaydırmaya devam et!

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1. Tatil için eşyaları hazırlarken daha rahat edersin!

Bavul hazırlamayı eğlenceli hale getirmenin yolu işi kolaylaştırmaktan geçiyor. Bu sebeple tatil hazırlığına başlamadan önce özellikle de dolap içlerini düzenlemek gerekiyor. Böylece işleri kolaylaştırabilirsin!

2. Özellikle de sıcak havalarda ortaya çıkan haşere problemini yaşamazsın!

Soğuk havalara oranla sıcak havalarda böcek problemi daha da fazla görülüyor. Ayrıca tatile çıkmadan önce yemek artıklarını ve evdeki çöpleri temizlemezseniz bu durum da böceklerin evi basmasına sebep olabilir. Ev temiz kalırsa bu problem önlenir.

3. Herhangi bir kokunun da önüne geçersin!

Tatilden eve döndüğünde içeride kötü bir kokunun olması seni oldukça rahatsız edecektir. Bu nedenle çöplerin ve kirli bulaşıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. Tatil öncesi yapılacak temizlik seni bu dertten kurtarır!

4. Daha az çamaşır yükü ortaya çıkmış olur!

Çamaşırların hepsini yıkamak seni zorlayabilir ancak bunu yaparsan hem tatil öncesi hem de tatil sonrası için iş yükünü hafifletmiş olursun. Eve döndüğünde çamaşır yığını veya kötü çamaşır kokusuyla karşılaştığında emin ol hiç mutlu olmazsın.

5. Psikolojik olarak rahatlayacağına da şüphe yok!

Temizlik yapmanın psikolojik olarak terapi niteliğindeki etkisini biliyorsundur. Bu etki, tatil öncesi modunu yükseltecektir. O zaman hadi temizliğe giriş!

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6. Maddi olarak zarara girmenin önüne geçerek eşyalarının ömrünü uzatır!

Düzenli olarak temizlik yapmak eşyaların ömrünü artırıyor, buna şüphe yok. Eşyalarının ilk günkü gibi kalmasını istiyorsan yapman gereken şey, tatil öncesi yüzeysel bile olsa şöyle bir temizlik yapmak.

7. Olası acil durumlarda evin hazır olmuş olur!

Kimi zamanlar beklenmedik durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir anda davetsiz misafirlerin eve gelmesi gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda evin temiz olması için tatile çıkmadan temizliğini yaparsan için rahat olur.

8. Tatil dönüşü bir de ekstra ev temizliğiyle uğraşmana gerek kalmaz!

Tatilde olabildiğince rahatladıktan sonra eve döndüğünde temiz olmayan bir alanla karşılaşmak isteyeceğin son şey olur. Tatil sonrası kapıyı açtığında temizlik yapman gerekmeyecek… Hayali bile güzel!

9. Doğal olarak tatilde de kafan daha rahat olur!

Tatildeyken devamlı olarak aklının bir köşesinde “Eve döndüğümde ortalığı nasıl temizleyeceğim?” düşüncesinin yer alması seni çok yoracaktır. Tatil öncesi yapacağın temizlik ile aslında tatil boyunca bu sorunu düşünmeyi de önlemiş olursun.

10. Valizi yerleştirmek de tabii ki daha kısa sürer!

Evin toparlanmış olması valizi hazırlarken sana yardımcı olacak, bunu zaten söylemiştik. Bu toplama işlemi tatil dönüşü bavulunu yerleştirirken de işini kolaylaştırır. Hem gidiş hem de dönüş için yapacağın temizliğin faydasını göreceksin!

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