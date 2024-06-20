Tatile Giderken Bavulunda Mutlaka Olması Gereken 10 Şey
Tatile Giderken Bavulunda Mutlaka Olması Gereken 10 Şey
Sonunda tatil sezonu açıldı! Tatil planları yapıldıysa şimdi sıra bavulunuzu hazırlamakta. Bakalım tatil için hazırladığınız bavulda asla unutmamanız gereken şeyler nelermiş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Yanınıza gün sayısının iki katı kadar iç çamaşırı alın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Terliklerin yanı sıra rahat yürüyüş ayakkabılarını koymayı unutmayın.
3. Sıcak kumlarda ayaklarınızın yanmaması için iyi bir plaj terliğini de ekleyin.
4. Her ne olursa olsun iyi korumalı bir güneş kremini asla unutmayın.
5. Yolda ihtiyacınız olabilecek ilaçları bir araya toplayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın