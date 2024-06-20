Tatile Giderken Bavulunda Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

Malum tatil boyunca güzel storyler çekiyor, en güzel pozlarımızla gönderilik fotoğraflar çıkarıyoruz. Bunu yaparken de doğal olarak şarjımız adım adım bitiyor. Bu nedenle telefonunuzu en az iki kez şarj edebilecek güçlü bir powerbank edinebilirsiniz.