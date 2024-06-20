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Tatile Giderken Bavulunda Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

etiket Tatile Giderken Bavulunda Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 21:31

Sonunda tatil sezonu açıldı! Tatil planları yapıldıysa şimdi sıra bavulunuzu hazırlamakta. Bakalım tatil için hazırladığınız bavulda asla unutmamanız gereken şeyler nelermiş...

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1. Yanınıza gün sayısının iki katı kadar iç çamaşırı alın.

“Yanıma neden bu kadar fazla iç çamaşırı alıyorum ki?” diye düşünebilirsiniz ancak dünyanın binbir türlü hali var. İç çamaşırlarınızın pislenmesinin yanı sıra ıslanabilir de. O sebeple yanınıza bol bol yedek almakta fayda var.

2. Terliklerin yanı sıra rahat yürüyüş ayakkabılarını koymayı unutmayın.

Yazın sandalet ve terlik dışında ayakkabı giymeyi sevmiyor olabilirsiniz ancak gideceğiniz yerde yürüyüş de yapmak isteyebilirsiniz. Bu gibi durumlar için rahat bir yürüyüş ayakkabısını yanınızda bulundurmalısınız.

3. Sıcak kumlarda ayaklarınızın yanmaması için iyi bir plaj terliğini de ekleyin.

Günlük giyeceğiniz terlik ile plaj terliğinden aynı verimi alamazsınız. Plaj terliğiyle kumda yürüyeceğiniz için daha fazla yıpranır. Eğer dışarıda giydiğiniz terliğinizin yıpranmamasını istiyorsanız ayrı bir plaj terliğini de bavula koyun.

4. Her ne olursa olsun iyi korumalı bir güneş kremini asla unutmayın.

Tatil bavulu hazırlarken unutmamanız gerekenlerin başında kesinlikle güneş kremi geliyor. Deniz tatili yapmıyor olsanız bile kesinlike güneş kremini yanınızdan eksik etmeyin. Dışarı çıkarken hem yüzünüze hem de vücudunuzun görünen yerlerine güneş kremi uygulayın.

5. Yolda ihtiyacınız olabilecek ilaçları bir araya toplayın.

bağırsaklarınızın bozulması ihtimaline karşı bir ilaç, ağrı kesici, yanık kremi veya bir hastalığınız varsa onun ilaçlarını asla unutmamalısınız. Böylece tatilde yaşayabileceğiniz her türlü problemin çözümü bavulunuzda olmuş olur.

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6. Dışarıda priz aramakla uğraşmamak için powerbank edinin.

Malum tatil boyunca güzel storyler çekiyor, en güzel pozlarımızla gönderilik fotoğraflar çıkarıyoruz. Bunu yaparken de doğal olarak şarjımız adım adım bitiyor. Bu nedenle telefonunuzu en az iki kez şarj edebilecek güçlü bir powerbank edinebilirsiniz.

7. Sıcak bir yere gidiyor olsanız bile uzun kollu bir hırka veya sweat’i de çantaya atın.

Gidilen yerler yazlık bölgeler olabilir ancak akşam veya gün içinde hava durumunun nasıl olacağını kimse bilemez. Serin bir yaz akşamında sahilde yürürken sweat’inizi üstüne giyebilirsiniz. Böylece tatil keyfiniz sekteye uğramaz.

8. Gün içinde rahatça gezebilmek için yanınıza bir bel çantası alın.

Özellikle de yürüyerek veya devamlı yer değiştirerek bir tatil planladıysanız kol çantası size ağırlık yapacaktır. En iyisi içine olabildiğince az ama öz eşyanızı koyacağınız bir bel çantası edinmek olur. İhtiyacınız olan her şeyi güvenle yanınızda taşıyabilirsiniz.

9. Gittiğiniz her yerde kaliteli bir uyku çekebilmek için uyku gözlüğünü unutmayın.

“Ben her yerde uyurum hiç sorun değil” diyenlerden olsanız bile gittiğiniz yerde ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Her türlü duruma hazırlıklı olmak için yanınıza alacağınız incecik bir uyku gözlüğü iş görecektir.

10. Kişisel hijyeni atlamamak için diş fırçası ve macununu şimdiden çantaya atın.

Gideceğiniz yer bir otelse diş fırçası bulmakta sorun yaşamayabilirsiniz ancak yine de yanınızda kendi diş fırçanız ve macununuzu götürebilirsiniz. Eğer diş fırçası bulamazsanız soğan yediğiniz bir günün sonunda kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

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