Tatil Yapmaya Ne Kadar Hazır Olduğunu Test Ediyoruz!
Tatil Yapmaya Ne Kadar Hazır Olduğunu Test Ediyoruz!
Yaz geldi ve tatil planları yapmanın tam zamanı! Peki, sen ne kadar tatil yapmaya hazırsın? Bu eğlenceli testle, valizini toplamaya ne kadar yakın olduğunu öğreneceksin. Rahatla, arkana yaslan ve tatil moduna geçmek için hazır olup olmadığını test etmeye başla!
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1. Bir tatil planlarken ilk düşündüğün şey nedir?
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2. Tatilde nereye gitmeyi tercih edersin?
3. Tatil alışverişin nasıl olur?
4. Peki, tatil ekibinin kimlerden oluşmasını istersin?
5. Tatil bütçeni nasıl ayarlarsın?
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Tatil için tamamen hazırsın!