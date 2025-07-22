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Tatil Favorilerine Göre Hangi Yaz Şarkısı Sana Hitap Ediyor?

etiket Tatil Favorilerine Göre Hangi Yaz Şarkısı Sana Hitap Ediyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 23:27

Yaz geldi mi senin de içini kıpır kıpır eden bir enerji doluyor değil mi? Deniz, güneş, uzun günler ve tabii ki fonda çalan o unutulmaz yaz şarkıları… Herkesin yazı yaşama şekli farklı ama müzik hep ortak dilimiz.

Peki senin yaz tarzın hangi şarkıyla en iyi anlatılıyor? Tatil seçimlerine göre sana tam olarak seni anlatan bir yaz şarkısı söyleyelim.

Hadi, güneş kremini sür, gözlüğünü tak, test başlasın! 😎🎶

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1. Hangi tatil çeşidi sana daha çok hitap ediyor?

2. Tatile nasıl gitmek istersin?

3. Tatil tercihin ne kadar lüks olmalı? Puanlar mısın? (1 hiç lüks aramam, 5 ultra lüks olmalı)

4. Deniz olmadan tatil olur mu?

5. Tatil rotanı belirlerken hangi faktör daha önemli?

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6. Tatilde en çok hangi manzarayı görmeyi tercih edersin?

7. Bir yaz tatilinde ideal tatil süresi sence ne kadar olmalı?

8. Son olarak, tek başına tatil hakkında ne düşünüyorsun?

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miray soysal
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