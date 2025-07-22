Tatil Favorilerine Göre Hangi Yaz Şarkısı Sana Hitap Ediyor?

Yaz geldi mi senin de içini kıpır kıpır eden bir enerji doluyor değil mi? Deniz, güneş, uzun günler ve tabii ki fonda çalan o unutulmaz yaz şarkıları… Herkesin yazı yaşama şekli farklı ama müzik hep ortak dilimiz.

Peki senin yaz tarzın hangi şarkıyla en iyi anlatılıyor? Tatil seçimlerine göre sana tam olarak seni anlatan bir yaz şarkısı söyleyelim.

Hadi, güneş kremini sür, gözlüğünü tak, test başlasın! 😎🎶