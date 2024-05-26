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TasteAtlas Dünyanın En İyi Ekmeklerini Seçti: Zirve Türkiye'nin!

TasteAtlas Dünyanın En İyi Ekmeklerini Seçti: Zirve Türkiye'nin!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 08:43

TasteAtlas dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformları arasında. Sık sık hazırladığı listelerle gündemimize gelen TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. 

Türkiye'den bir lezzet ise dünyanın en iyi ekmeği seçildi!

Kaynak: TasteAtlas

Her ülkenin damak tadı, yemek yeme alışkanlıkları farklı olsa da ortak bir lezzetimiz var: ekmek.

Her ülkenin damak tadı, yemek yeme alışkanlıkları farklı olsa da ortak bir lezzetimiz var: ekmek.

Yüzyıllardır sofralarımızın baş tacı olan ekmek, neredeyse her kültürde önemli bir yere sahip. Haliyle her ülkede, hatta şehirde farklı farklı ekmek çeşitlerine rastlamak mümkün.

CNN Travel, geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi ekmeklerini listelemişti;

Şimdi ise sıra TasteAtlas'a geldi. Dünyanın en ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

Şimdi ise sıra TasteAtlas'a geldi. Dünyanın en ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

Elbette Türkiye'den de bazı ekmekler listedeki yerini aldı!

Gelin bakalım, TasteAtlas'ın 'dünyanın en iyi 10 ekmek' listesi nasıl şekillenmiş!

10. İtalya - Piadina romagnola

10. İtalya - Piadina romagnola

9. Hindistan - Naan

9. Hindistan - Naan

8. Hindistan - Amritsari kulcha

8. Hindistan - Amritsari kulcha

7. Azerbaycan - Qutab

7. Azerbaycan - Qutab

6. Kolombiya - Pan de bono

6. Kolombiya - Pan de bono

5. Hindistan - Tereyağlı sarımsaklı Naan

5. Hindistan - Tereyağlı sarımsaklı Naan

4. Malezya - Roti canai

4. Malezya - Roti canai

3. Brezilya - Pao de queijo

3. Brezilya - Pao de queijo

2. Samsun Pidesi! 🇹🇷

2. Samsun Pidesi! 🇹🇷

1. Bafra Pidesi! 🇹🇷

1. Bafra Pidesi! 🇹🇷

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kenan öz

Türkiyede sıralamaya giremeyen pideler dünyada birincimi olmuş :)

sdtkrl

olmuş.

M.H.

italyanın ki bizim lavaş,Hindistanın ki bizim bazlamanın ince olanı, Azarbaycanın ki de bizim gözlemenin benzeri. Yani ekmek çeşidinde bizim üzerimize yok😄