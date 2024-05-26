TasteAtlas Dünyanın En İyi Ekmeklerini Seçti: Zirve Türkiye'nin!
TasteAtlas Dünyanın En İyi Ekmeklerini Seçti: Zirve Türkiye'nin!
TasteAtlas dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformları arasında. Sık sık hazırladığı listelerle gündemimize gelen TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.
Türkiye'den bir lezzet ise dünyanın en iyi ekmeği seçildi!
Kaynak: TasteAtlas
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Türkiyede sıralamaya giremeyen pideler dünyada birincimi olmuş :)
olmuş.
italyanın ki bizim lavaş,Hindistanın ki bizim bazlamanın ince olanı, Azarbaycanın ki de bizim gözlemenin benzeri. Yani ekmek çeşidinde bizim üzerimize yok😄