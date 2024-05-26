TasteAtlas Dünyanın En İyi Ekmeklerini Seçti: Zirve Türkiye'nin!

TasteAtlas dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformları arasında. Sık sık hazırladığı listelerle gündemimize gelen TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı.

Türkiye'den bir lezzet ise dünyanın en iyi ekmeği seçildi!

Kaynak: TasteAtlas