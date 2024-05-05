TasteAtlas Çökertme Kebabına Hayran Çıktı: Yeni Bir Listede Daha Birinci Seçti!
TasteAtlas Çökertme Kebabına Hayran Çıktı: Yeni Bir Listede Daha Birinci Seçti!
Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...
Dünya mutfakları üzerinde çalışmalar yürüten TasteAtlas, yayınladığı listelerle sık sık gündeme geliyor. Türk mutfağını yakından takip ettiğimiz TasteAtlas, bu kez 'dünyanın en iyi yoğurtlu 62 yemeğini' listeledi.
Sıranın başında ise oldukça leziz bir tarifimiz var.
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Çökertme, mantı, cacık tamam da beyti kebabının gözü yaşlı. Hünkar beğendiyi de yoğurtlu yapma şartı getirilmeli çünkü inanılmaz yakışıyor patlıcana. 👌
yoğurtlu soslu bir yemeğin kötü olma şansı yok.. sabahtan beri taze yapraktan sarmayla uğraşıyorum.. yarına kalmaz düşmana girer gibi girecem ❤️
Elinize sağlık Kılıç Bey, aynı uğraşı ben de verdim sabahtan beri. Şimdi pişti soğuyor :)) Yapması 3 saat yemesi 3 dk.
Taste Atlas editörü Muğlalı mi?