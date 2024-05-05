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TasteAtlas Çökertme Kebabına Hayran Çıktı: Yeni Bir Listede Daha Birinci Seçti!

TasteAtlas Çökertme Kebabına Hayran Çıktı: Yeni Bir Listede Daha Birinci Seçti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.05.2024 - 13:34

Dünya mutfakları üzerinde çalışmalar yürüten TasteAtlas, yayınladığı listelerle sık sık gündeme geliyor. Türk mutfağını yakından takip ettiğimiz TasteAtlas, bu kez 'dünyanın en iyi yoğurtlu 62 yemeğini' listeledi.

Sıranın başında ise oldukça leziz bir tarifimiz var.

Kaynak: https://www.tasteatlas.com/best-rated...

TasteAtlas oluşturduğu listelerle zaman zaman ülkemizde tartışmalara sebep oluyor.

TasteAtlas oluşturduğu listelerle zaman zaman ülkemizde tartışmalara sebep oluyor.

Farklı dünya lezzetlerini keşfeden TasteAtlas, zaman zaman Türk mutfağını vezir de ediyor rezil de desek yeridir. Öyle ki kötüler listesinde de yer alıyoruz, en iyiler listesinde de.

TasteAtlas, geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi dana yemeklerini seçmiş ve Çökertme Kebabı'nı birincilikle ödüllendirmişti.

TasteAtlas, geçtiğimiz aylarda dünyanın en iyi dana yemeklerini seçmiş ve Çökertme Kebabı'nı birincilikle ödüllendirmişti.

Bu habere bir hayli sevinmiştik;

Görünen o ki TasteAtlas'ın Çökertme Kebabı sevdası bitmedi. Çökertme Kebabı bu kez "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde birinci oldu. Üstelik tam 62 yemeğin arasından birinci sıraya yükseldi!

Görünen o ki TasteAtlas'ın Çökertme Kebabı sevdası bitmedi. Çökertme Kebabı bu kez "Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri" listesinde birinci oldu. Üstelik tam 62 yemeğin arasından birinci sıraya yükseldi!

Listenin ikinci sırasında ise Hindistan'dan bir lezzet olan "Tandoori" yer aldı.

Listenin ikinci sırasında ise Hindistan'dan bir lezzet olan "Tandoori" yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Yunanistan'dan alışık olduğumuz bir lezzet olan Tzatziki yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında ise Yunanistan'dan alışık olduğumuz bir lezzet olan Tzatziki yer aldı.

Listenin 4. sırası da yine bir Türk yemeğinin oldu. Mantı, dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri arasında 4. oldu.

Listenin 4. sırası da yine bir Türk yemeğinin oldu. Mantı, dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri arasında 4. oldu.

Lübnan'ın etli ve yoğurtlu, mantı benzeri "Shischbarak" yemeği de listede 5. oldu.

Lübnan'ın etli ve yoğurtlu, mantı benzeri "Shischbarak" yemeği de listede 5. oldu.

Hindistan'ın yoğurt, tavuk, safran ile yapılan yemeği "Korma" da listede yer aldı.

Hindistan'ın yoğurt, tavuk, safran ile yapılan yemeği "Korma" da listede yer aldı.

Türk lezzetleri elbette bu kadar değil! Tavuk Şiş de listede 7. olmayı başardı.

Türk lezzetleri elbette bu kadar değil! Tavuk Şiş de listede 7. olmayı başardı.

İngiltere'de ilk kez Hintli ustalar tarafından yapılan Tikka Massala Soslu Tavuk da listede yer aldı.

İngiltere'de ilk kez Hintli ustalar tarafından yapılan Tikka Massala Soslu Tavuk da listede yer aldı.

Lübnan mutfağı da listede "Fatteh" ile ilk 10'da ikinci kez yer buldu kendisine.

Lübnan mutfağı da listede "Fatteh" ile ilk 10'da ikinci kez yer buldu kendisine.

Listenin onuncusu da Sırbistan'dan "Burek sa sirom" oldu.

Listenin onuncusu da Sırbistan'dan "Burek sa sirom" oldu.

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Arwen

Çökertme, mantı, cacık tamam da beyti kebabının gözü yaşlı. Hünkar beğendiyi de yoğurtlu yapma şartı getirilmeli çünkü inanılmaz yakışıyor patlıcana. 👌

Kılıç

yoğurtlu soslu bir yemeğin kötü olma şansı yok.. sabahtan beri taze yapraktan sarmayla uğraşıyorum.. yarına kalmaz düşmana girer gibi girecem ❤️

Arwen

Elinize sağlık Kılıç Bey, aynı uğraşı ben de verdim sabahtan beri. Şimdi pişti soğuyor :)) Yapması 3 saat yemesi 3 dk.

CA kal

Taste Atlas editörü Muğlalı mi?