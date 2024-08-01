Tartışmalı Paris Olimpiyatları Açılış Törenini ve Meslektaşlarını Eleştiren Sinan Akçıl'dan İlginç Benzetme
Tartışmalı Paris Olimpiyatları Açılış Törenini ve Meslektaşlarını Eleştiren Sinan Akçıl'dan İlginç Benzetme
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Paris Olimpiyatları'nın açılışındaki LGBT dayatmasına meslektaşlarının sessiz kalmasına tepki gösterdi.
KAYNAK: Günaydın
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26 Temmuz'da başlayan ve 11 Ağustos'ta son bulacak Paris Olimpiyatları farklı ülkelerin katılımlarıyla, büyük ve coşkulu bir açılışla başlamıştı. Snop Dogg'un olimpiyat meşalesini taşıması, hastalıkla boğuşan Celine Dion'un sahnelere dönmesi ve Lady Gaga'nın performansı gibi bir çok olay da magazin manşetlerinde yerini almıştı.
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Her açıklamasıyla gündem olan Sinan Akçıl Paris Olimpiyatlarının tartışmalı açılış törenini eleştirmesiyle gündeme oturdu.
Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre, Akçıl, tepki çeken olimpiyat açılışına sanat dünyasının ses çıkarmamasını eleştirerek "Ne yazık ki çoğu sanatçı suya sabuna dokunmayı sevmez, her zaman lobilerden korkar ve kimseye sevimsiz görünmek istemez!" ifadelerini kullandı.
Tartışmalı açılış töreni hakkında "Dünya korkunç bir yere sürükleniyor. LGBT'nin faşistçe her platformda insanlığa dayatıldığı, Gazze'de aylardır bebek çocuk demeden soykırım yapan terör devletinin delicesine alkışlandığı dünya bitmiş!" ifadelerini kullanan isim sessiz kalan meslektaşlarına "Halkın sesi olmaktansa belli bir kesimin sessizliği olurlar. Bazı arkadaşlarımı tenzih ederim ama maalesef durum bu!" diyerek çıkıştı.
Töreni 'LGBT propagandası' olarak niteleyen isim aynı zamanda "dini değerlere saygısızlık olarak" adlandırdığı açılışı Eurovision'a benzeterek, Olimpiyatlara da gölge düştüğünü söyledi.
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"Paris Olimpiyat açılışında LGBT propagandası yapıldı. Batı çürüyor! Böyle bir rezillik olamaz. Olimpiyat adı altında LGBT propagandası yapılmıştır. Gelecek nesillerimizi bu şeytani planlardan korumak için susmamalıyız!" diyerek sözlerini noktalayan isim tepkisini dile getirdi.
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