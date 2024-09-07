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Tarot Falına Göre 8 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Eylül Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Eylül Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde çok bunalmışsın. O kadar stres yapmışsın ki artık sağlığın da kötü etkilenmeye başlamış. Biraz kendine zaman ayırsan ve kafanı dinlesen hiçbir sorun kalmayacak aslında.

Bununla beraber, evinle ilgili bir problem oluşabilir. Ev sahibin zam yapabilir veya evin satışa çıkabilir. Yeni taşınacağın bir yer olursa, burası sana bereket getirecek.

Yarın görüşmek üzere

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Arkadaşlarınla yapacağın bir plan, üstündeki stresi atmana oldukça iyi gelecek. Ne zamandır şöyle arkadaşlarınla bir güzel eğlenmiyordun. Çalış çalış nereye kadar değil mi? Biraz da gezmek lazım.

Bununla beraber, bu eğlence dolu gecede gözlerin birisine takılı kalabilir. Bana soracak olursan bu kişiyle ortak bir kaderi paylaşacaksınız...

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Gelecek planlarını bugün alacağın bir haber belirleyecek. Uzun süredir beklediğin bu haber, sana mutluluk ve huzur getirecek.

Bununla beraber, arkadaşlarından biriyle bir konuda ters düşebilirsin. Özellikle bu kişiye, gelecek planlarını anlatmamanda fayda var. Sana biraz kem gözle bakıyor.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Sen son zamanlarda bazı sorunları olduğundan daha fazla büyütmüşsün. Her şeyi kendine dert ediyor, çözemeyeceğin problemler için kafanı meşgul edip duruyorsun. Seni bu durumdan kurtaracak olan ise sevgilinden başkası değil.

Bununla beraber, hayatındaki bir kadın seni oldukça iyi etkiliyor. Bu kadınla gelecek planları yapabilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün ağzından çıkan laflara oldukça dikkat etmen gereken bir gün. Birinin sana verdiği bir sırrı yanlışlıkla ağzından kaçırabilirsin. Aman dikkat!

Bununla beraber, alacağın bir para var ve o para bugün gelecek. Böylece uzun süredir çektiğin maddi sıkıntılar bir son bulacak.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Sen hayatına devam ederken resmen seni kötü olaylardan koruyan bir kadın var. Bu kadın annen olabilir. Bugün bir takım ters olaylar yaşansa da gün sonunda bu kadının desteğini her zaman hissedeceksin.

Bununla beraber, bugün sevdiğin bir eşyan kırılabilir. Özellikle teknolojik aletlerle bugün aran pek iyi değil. Dikkatli olmalısın. 

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Yeni biriyle tanışacaksın. Bu kişiyle aranızda güzel bir dostluk gelişiyor. Bu dost, hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracak. Problemlerinden kurtulmana yardımcı olacak. 

Bununla beraber, maddi sıkıntıların çözüldüğünü görüyorum. Artık rahat bir nefes alıyorsun. Yatırımların güzel sonuçlar doğurabilir. 

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Beşlisi"

Çevrende birisi bir sıkıntı çekiyor. Daha doğrusu ailenden. Sen de bu sıkıntıdan biraz etkileniyorsun. Bu kişiyle konuşmalı ve olayların gerçek yüzünü görmeye çalışmalısın.

Bununla beraber, aşk konusunda da bazı geri dönüşler yaşıyorsun. Bugün, eski sevgilinle karşılaşabilir, oturup bir kahve içmek isteyebilirsiniz.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma içine gireceksin. Bu tartışmada sakin kalmalı ve söyleyeceğin kötü sözlerin seni haksız konuma düşüreceğini unutmamalısın. 

Bununla beraber, alacağın bir haber kariyerinde iyileşmelere işaret ediyor. Uzun süredir çabaladığın işe başvurun kabul edilebilir, işinde terfi alabilirsin.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Arkandan lafını yapan ama yüzüne gülen biri var. Bugün yaşayacağın bir olayda sen de bu insanın gerçek yüzünü göreceksin. Artık bu kişiyi yanında tutmamalısın.

Bununla beraber, maddi konularda girdiğin sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bugünlerde biraz parana sahip çık, farazi harcamalardan uzak dur. Ekmek aslanın ağzında.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar olmuş. Yeri gelmiş onların iyiliği için kendinden vazgeçmişsin.  Fakat zaman zaman onlardan beklediğin geri dönüşü alamadığın olmuş. Artık kendini de biraz ön planda tutmalısın.

Bununla beraber, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Biraz kendini denemen gerekiyor sadece. Bu kadar sorumluluğun altından kalkabilecek misin, bunu kendine kanıtlamalısın.

Yarın görüşmek üzere!

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Bu sıralar geçmişte yaşadığın her sorunu tek tek karşına getiriyorsun. Bütün sorunlarda da kendini suçlu buluyor, kendi kendine yükleniyorsun. Artık kendini affetmeyi öğrenmelisin.

Bununla beraber, aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacaksın. Tam da aşka küsmüş gibiyken kapını çalan kişi sana sonsuz mutluluğu vaat edecek.

Yarın görüşmek üzere!

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