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Tarot Falına Göre 7 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
06.01.2025 - 21:06

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Ocak Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, kendine vakit ayırabileceğin bir gün olacağını söylemek istiyorum. Aslında bu durumdan oldukça mutlusun ancak gün içinde kafanda dönen sorumlulukları bir kenarı bıraktığın için duygusallığının ön planda olduğu bazı şeyler düşünürken bulacaksın kendini. Bununla beraber, aşk hayatında birtakım değişiklikler olacak. Buna hazırlıklı olmalısın. Bakalım neler olacak? :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir içsel olarak güçlü kalmak için kendini zorladığın bir dönemden geçtiğini görüyorum. Ne kadar belli etmemeye çalışsan da mutsuzluğunu keşfeden bir aile üyesinin de seninle konuşmak isteyeceğini görüyorum. Bence çekinmeden anlatman gerekiyor. Kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; Baş Rahibe"

Ay ne bu kamburluk böyle sevgili okurum? Resmen omuzlarındaki yükten dolayı oturuşun bile değişmiş. Senden bu süreçte biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. İnan bana, her şey yoluna girecek. Her şeyin doğru bir zamanı var. Bununla beraber, maddi açıdan da gelişme yaşayacağını söylemem gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişte, bir işe başlamak için cesaret gerektiğinde arkanda manevi olarak bir desteğin olduğunu hissediyormuşsun ancak son zamanlarda bu elin varlığının yavaş yavaş kaydığını düşünüyorsun sevgili okurum. Bence biraz kuruntu yapıyorsun diyebilirim. Bununla beraber, kariyerinde birtakım gelişmeler yaşayacaksın. Önüne birtakım engeller çıksa da sakım pes etme ve yoluna devam et olur mu? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, çok uzun zaman önce flörtleştiğin ya da sevgili olduğun kişiden mesaj alabileceğini görüyorum ancak bu mesajın içeriği, pişmanlık veya tekrar bir araya gelmek değil de değer verdiği eski bir arkadaşının iyiliğinden emin olmak olacak. Bence ona cevap vermemeli ve hayatına devam etmelisin. Kendini kaptırmana gerek yok değil mi? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, gerek sorumluluklarından gerek soğuk havalardan gerek ise de yaşadığın bazı belirsizliklerden dolayı patlamaya hazır bir bomba gibisin adeta. Senden biraz daha sakinliğini korumanı istiyorum. Bu sürecin geçici olduğu hatırlatmamda fayda var. Bununla beraber, bugün birtakım değişiklikler yapabilirsin kendinde. Bence çok yakışacak sana :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, günlük hayatına biraz da olsa mola vererek dinlenebileceğin bir gün olacak. Tabii yarından itibaren her şey eskisi gibi tüm temposuyla devam edecek ancak biraz da bardağın dolu tarafından bakmamız gerekiyor değil mi? Bununla birlikte, hayatını biraz da olsa kolaylaştırmak için bazı kararlar alman gerekiyor. Adımlarını korkmadan atmalı ve kararlarının arkasında durmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kartını açar açmaz, geçmişinde yaşananlardan ziyade geleceğine dair olacakları daha yoğun bir şekilde hissettiğimi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte, uzun süredir durgun olan aşk hayatında bazı gelişmelere yaşayacağını söyleyebilirim. Bununla beraber, son zamanlarda kendini maddi açıdan güçsüz hissetmişsin. O zaman müjdemi isterim! Terfi alacak ve çok daha iyi yerlere geleceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Son zamanlarda; insanların, başka birilerinin hayatına burunlarını sokmasından ve kötü niyetlerinden dolayı olaylara karşı bakış açının değiştiğini görüyorum. Bunu başarabildiğin için seni tebrik ediyorum. Maalesef insanlar senin gibi değil. Bununla beraber, ailenden birinin de yardıma ihtiyacı olduğunu görüyorum. Onun yanında olmalısın. Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetli bir hal alacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, pozitif bir şekilde güne başlayacak olsan da ilerleyen saatlerde çevrende yaşanan bazı sorunlardan dolayı tadının kaçabileceği konusunda ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aman dikkat! Bununla beraber, aşk hayatında olan problemlerin de yakın zamanda özüme kavuşacağını söyleyebilirim. İsminde 'G' harfi olan biri bir anda hayatına girecek ve mutluluktan ayaklarını yerden kesecek :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, bir süredir yapmak isteyip de gerçekleştiremediğin kendine zaman ayırma konusunu yerine getirebileceğini görüyorum. Güzel bir kahve içip yürüyüş yapmaya ne dersin sevgili okurum? Bununla beraber, çevrenden birinin arkandan konuştuğunu da üzülerek belirtmek istiyorum. Bana soracak olursan, buna pek fazla kafa yormaman gerekiyor. Bırak konuşsun dursun, senden uzakta :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün içinde, kendine bile itiraf edemediğin bazı şeyleri görmeye başlayacağını söyleyerek falımıza giriş yapmak istiyorum. Tabii bu farkındalıktan sonra heyecan yapıp acele kararlar da vermemen gerekiyor. Bununla birlikte, gün içinde güzel haberler alacaksın. Ayrıca, yakın zamanda da arkadaşlarından birinin sana sürprizi oalcak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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