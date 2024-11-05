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Tarot Falına Göre 6 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 6 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
05.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 6 Kasım Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Uzun zamandır beklediğin bir iş, sonunda sonuçlanıyor. Mutluluğun da katlanıyor dolayısıyla. Kendini bugün biraz yorgun hissedebilirsin ancak günün ilerleyen saatlerinde enerjin yerine gelecek. Sonuçta haftanın ortasına geldik, biraz daha dayan. Geçmişte arkandan birtakım laflar ettiğini duyup, aranın bozulduğu o insan bugün tekrar seninle iletişime geçmek isteyebilir. Bence ona bir şans vermemelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugünlerde, geçmişe dair bir özlemin var. Senden, bu süreçte olabildiğince önüne bakmanı istiyorum. Geçmişindeki insanlara, özellikle de aşkalrına özlem duyuyorsun. Fakat o insanların sana bir faydası yok artık. Bununla beraber, çevrenden birinin de arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişi, seni özellikle iş konusunda düşürmeye çalışıyor. Aman diyeyim...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, gönül işleri konusunda bazı gelişmeler yaşayacağın bir gün olacak. Geçmişte seni bırakıp giden birisinin çok kısa bir süre içinde seninle iletişime geçmeye çalışacağını görüyorum. Pişmanlığı artık burasına kadar geliş ve sensiz ne kadar kötü durumda olduğunu anlamış. Ee, sensizlik kolay mı hiç öyle? Bence bu kişiye bir şans daha vermelisin. Bu kez hatasını anlamış gibi görünüyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişinde seni üzen o insanı artık yavaş yavaş düşünmeyi bırakıyorsun. İnan bana doğru olanı yapıyorsun. Çektiğin kartın en büyük etkisi, sana zarar veren şeylerden uzaklaşmanı tavsiye etmesi. Artık yavaş yavaş kötü durumlardan arınmaya başlıyorsun. İçindeki güçlü enerjiyi ortaya çıkar ve kimsenin cesaret edemediği alanlara adımını at.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yaşadığın kafa karışıklığını bir kenara bırakmalısın artık. Her şeyin olacağını vardığını fark et, kendini bu kadar fazla yıpratma. Özellikle de maddi anlamda kendini daha fazla yorma. Dikkat etmen gereken tek yer sağlığın. Yoksa bu gidişle sağlığın da bozulacak. Ayrıca bugünlerde kardeşlerinden, yakın arkadaşlarından birinin sana ihtiyacı olabilir. Vereceğin destekle onun önünde yeni kapılar açacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun zamandır bitirmeyi düşündüğün o ilişkiyi bitirme zamanı geldi. Sana çok zor geldiğinin ben de farkındayım. Ancak seçtiğin kart bunun bana ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu ilişkiye bir kayıp gözüyle baksan da bir süre sonra dönüp baktığında aslında ne kadar iyi bir kara aldığını göreceksin. Bununla birlikte, bugünlerde kariyer anlamında güzel bir gelişme yaşayabilirsin. Sana reddemeyeceğin güzel bir teklif geliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçtiğimiz haftalar senin için çok da iyi geçmemiş. Hem maddi sorunlar, hem de lişkilerindeki çalkantılar... Bugünden itibaren kendini toparlayacağın bir dönemdesin. Bugün, her zaman sözlerine güvendiğin dostundan alacağın bir fikir, sana çok ama çok iyi gelecek. Bazen olayların içerisinde olduğumuz zaman, her şeyi göremeyebiliyoruz ancak iyi ki güvendiğimiz insanlar var diyebilir miyiz? Evet!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Spor yapmayı uzun zamandır düşünüyor ve bir türlü kendini hazır hissetmiyorsan, bugün motivasyonunun ortaya çıkmaya başladığı gün olacak. Sadece spor olarak da düşünme bunu. Aklındaki planları uygulamaya koymak için neden yeni bir ayı, neden Pazartesi gününü bekleyesin ki? Bugün enerjin yerindeyken haydi durma, harekete geç! Güç, seninle olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Okulunda, iş yerinde parmakla gösterilen birisin. Yakın zamanda kariyerinde yaşayacağın güzel gelişmelerle bunu ikiye katlayacaksın resmen. Ay! Şimdiden ben bile heyecanlandım. Yalnız kendine biraz iyi bakman gerekiyor. Havalar soğumuşken tam da böyle heyecanlı günler yaşayacakken sakın ola hasta olayım deme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bu aralar, iç sesini hiç dinlemiyorsun. Sadece mantığınla hareket ediyor, ona göre karar alıyorsun. Oysa, kendin için en doğru olanı kalbinin sesini dinleyerek bulacaksın. Bunların yanında, kendini biraz sosyalleşmeye odaklamanı istiyorum. Bence biraz fazla kendi halinde kalmışsın. Bu yüzden birçok şeyi de kafanda kurmaya başlamışsın...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Okul ya da kariyerinde yaşayacağın uyuşmazlıkları atlatabilmen için biraz daha sabırlı olmalısın. İşimizde, derslerimizde başarılı olmak kadar insanlarla iyi geçinmek de önemlidir. Gün içinde, kendini haksız suçlamaların ortasında bulduğunu hissedebilirsin. Herkesin senin gibi masum ve iyi kalpli olmadığını hatırla. Sen iyiliğini koru ancak kendini de ezdirme. İnsanlara güçlü tarafını göster, hayır demeyi öğren.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün henüz sabahın ilk saatlerinde derin düşüncelere dalacaksın. Özellikle aşk hayatındaki çözümlenemeyen sorunlar, senin kafanı iyice karıştırmaya başlamış. Neyse ki gün sonunda, partnerinin attığı adımla birlikte yaşanan sorunlar tek tek çözülmeye başlayacak. Bununla birlikte, ailenle olan ilişkinin biraz çalkantılı olduğunu görüyorum. Bu konuda fevri hareket etmemeni rica ediyorum.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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