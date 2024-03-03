Tarot Falına Göre 4 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Yakın zamanda seni oldukça üzen, o arkadaşın geceleri resmen uyku uyuyamaz hale gelmiş. Sürekli sana yaptığı hatayı düşünüyor ve bu nedenle de yakın zamanda seninle bir şekilde iletişime geçebilir. Bence hayatına onsuz devam etmelisin. Nedense tekrar seni üzeceğini düşünüyorum ben. Bunları söylediğim için bana kızma olur mu? Son karar yine senin :) Bununla birlikte, sen oldukça öz güvenli biri olduğun için yakın çevrende herkes buna imreniyor. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️