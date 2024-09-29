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Tarot Falına Göre 30 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Eylül Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
29.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Eylül Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Normalde, kendi ayakları üstünde duran özgür ruhlu birisi olduğunu görüyorum ancak bir süredir bu özgürlüğün kısıtlanmış gibi geldi bana. Bu durumda başta zorluk çeksen de sonrasında yavaş yavaş alışmışsın. Fakat, en kısa zamanda o özgürlüğüne tekrar kavuşacağını görüyorum. Biraz daha sabır :) Bununla birlikte, yakında hayatınla ilgili önemli bir karar vereceğini görüyorum. Bu kararı verirken kendi başına ilerlemek yerine bir aile büyüğüne danışacaksın. Bu şekilde çok daha doğru kararlar vereceksin... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bir süredir, hayatındaki belirsizlik tam düzelecekmiş gibi oluyor ancak birdenbire önündeki ışık kayboluveriyor ve seni ne beklediği konusunda yine çıkmaza giriyorsun. Bu durum resmen hayatında döngü haline gelmiş. Bu konuda sana, yaşayacağın olayları kafana takmadan önüne bakmanı önerebilirim. Her şeyi akışına bırakman senin için daha sağlıklı olacaktır. Zaten her şey en sonunda olacağına varmıyor mu? Biraz daha rahatlamaya çalış lütfen... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süre önce hayatına giren birinin sana yaşattıkları, hem ondan hem de kendinden nefret etmene sebep olmuş adeta. Kendine olan kızgınlığın ise tamamen bu insana nasıl güvendiğini anlayamamandan kaynaklanıyor. Bana kalırsa bu konuda kendinde suç aramamalısın. Hayatta, bizlere kimin ne yaşatacağını bilemiyoruz ve düşe kalka öğreniyoruz. Önemli olan bu yaşadıklarından bir şeyler öğrenebilmek ve sonrasında yaptığın hataları tekrarlamamak değil mi? :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süredir arkadaş ortamında olan birisiyle iletişime geçmediğinizi görüyorum. Aslında ikiniz de birbirinizi düşünüyorsunuz ancak araya giren soğukluktan dolayı da yazmaya çekiniyorsunuz. Bana soracak olursan, ortada elle tutulacak bir sebep yokken arkadaşlığınızı bu şekilde heba etmeyin. Bazen, arkadaşlığımızı korumak için inadımızı bir köşeye bırakmamız gerekiyor değil mi? Haydi, o zaman ilk adımı sen at :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son zamanlarda, hayatında yaşadığın bazı olumsuzluklardan dolayı içten içe isyan ettiğini görüyorum ancak bunları yaşamanın sebebi şanssızlığından değil, tamamen dış etkenlerden kaynaklanıyor. Bu yüzden suçu kendinde aramak yerine olumsuz etkilendiğin bu durumdan nasıl en az hasar alarak kurtulacağını bulmak senin için daha sağlıklı olacaktır. Olabildiğince isyan etmemeye ve bu olanları kabullenmeye çalış lütfen... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Son zamanlarda, değişen hayatının ardından yaşadıklarına adapte olma konusunda biraz zorlanmışsın ve tabii üstüne aldığın sorumluluk da bir o kadar artmış. Bu süreçten sonra artık derin bir nefes alarak buralardan kaçmak istiyorsun ancak bu konuda önüne çıkan engellerden dolayı için iyice daralıyor. İnan bana, hepimiz zaman zaman senin hissettiğin duyguları yaşıyoruz. Bu sebeple seni çok iyi anlıyorum. Bana soracak olursan eğer, bugün için yapacağın işleri bir kenara bırakarak dinlenmen sana iyi gelecektir. E kısa bir mola da diyebiliriz buna bence :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bir süredir, maddi olarak rahatlığa ermen gerekirken senin de anlamadığın bir şekilde elinde kolunda ne varsa gidiveriyor ve tabii senin de birikim yapıp sahip olmak istediğin şeyin hayali bir kuş olup uçuyor adeta. Bu konudaki dileğini yerine getirmek için sana yakın olduğunu düşündüğün birinden yardım alabilirsin. Ancak bu konuda kendini kötü hissetmek yerine hayatında güzel insanlar biriktirdiğin için daha mutlu olmalısın bence. E bardağın dolu tarafından bakmak lazım sonuçta değil mi? Ayrıca, bu maddi sıkıntının da kısa zamanda sonlanacağının haberini vermek istiyorum. Biraz daha sabır :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir, hayatındaki bazı değişikliklerden dolayı normalde olduğundan daha da gergin bir modun içine girmişsin ve bundan ötürü de gün içinde yaşadığın en ufak şeye bile parlayabiliyorsun, sonrasında da pişman oluyorsun tabii ki. Bu konuda yaşadıklarına ani tepki vermek yerine içinden 30'a kadar sayıp öyle adım atman daha sağlıklı olacaktır gibi geldi bana. İçimden bir ses bana bıyık altından gülüyormuşsun gibi geliyor ancak bu dediğimi bir kenarı yazmalısın bence. Aksi takdirde insanların kalbini kırmaya devam edeceksin benden söylemesi... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir, geçmişte olan aktifliğini bir kenarı bırakmış ve fazlasıyla monoton bir hayat yaşamaya başlamışsın. Aslında bu konuda başta memnun olsan da sonrasında geçmişe yönelik yaşadığın özlem duygusuyla birlikte yalnız olduğunu hissetmeye başlamışsın. Bu konuda; yakın çevrenin seninle birlikte olmaması canını sıkmasın, hepsi bir telefon kadar uzağında sadece. Lütfen motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Bugünler de geçecek... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, yaşadığın yoğun dönemden ve üstlendiğin sorumluluklardan dolayı arkadaşlarına pek zaman ayıramadığını görüyorum. Bu konuda geleceğinin çok önemli olduğunu biliyorum ancak arkadaşlarının da bir o kadar önemli olduğu konusunda emin olabilirsin. Hem geçmişte yaşadığın zor günlerde yanında olan onlar değil miydi? Şimdi neden bu düşüncelere kapıldığını anlayamamakla birlikte bunun geçici bir süreç olduğunu biliyorum. Bu sebeple lütfen yaklaşımını oturup düşün. Sonrasında ise bana hak vereceğini düşünüyorum... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Geçmişte, iyisiyle kötüsüyle çok anlamlı günler yaşadığını görüyorum. Zamanla kendi hayatına daha fazla odaklanmaya başladığın için eğlendiğin günlerin sayısı da bir o kadar azalmış, tabii hal böyle olunca da geçmişe karşı beslediğin özlem duygusu bir o kadar artmış. Keşke sihirli bir değneğim olsa da her şeyi değiştirebilsem diye içinden geçiriyorsun ancak bu konuda artık geçmişi bir kenarı bırakıp gelecekte yaşayacağın anılara odaklanmalısın bence. Aksi takdirde kendini üzmeye devam edeceksin. Anda kal lütfen :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, içinde büyük bir enerjiyle uyandığını görüyorum. Artık, uykunu aldığın için mi yoksa sana gelecek olan pozitif haberleri hissettiğin için mi bu moddasın bilemiyorum ancak güzel bir gün geçireceğin konusunda emin olabilirsin. Bu arada az önce spoiler verdiğimi de az çok anladığını düşünüyorum. Bakalım sana gelecek haberde seni neler bekliyor? Merakla beklemekteyim :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

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