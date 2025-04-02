Kalbinin derinlerinde biri var. Bu kişiye olan duygularını henüz kendine bile tam olarak ifade edememişsin. Fakat bugün öyle bir olay yaşayacaksın ki artık canına tak edecek. Bence artık harekete geçme zamanı geldi :) Söyle gitsin! Ne kaybedersin ki? Bununla birlikte, maddi olarak içine girdiğin sıkıntılı durumlar da kendini düzeltecek. Yine de bu sözlerime güvenip harcamalarını abartma. Sadece biraz daha sabırlı davranman gerekiyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️