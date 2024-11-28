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Tarot Falına Göre 29 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 29 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
28.11.2024 - 18:03

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 29 Kasım Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu sıralar özellikle kariyerinle ilgili sıkıntılar yaşıyorsun. Aslında çok sıkıntı demeye de değmez gibi. Sadece sen kafanda biraz büyütmüşsün. Haliyle şu anı yaşamaktan uzaklaşıyorsun. Bence bunları yakın çevrenden biriyle konuşmalı ve kendine bir çözüm yolu bulmalısın. Ayrıca, hiç beklemediğin bir anda aşk hayatının tamamen değişeceğini görüyorum. Merak etme, güzel gelişmeler yaşayacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Kalbinin derinlerinde affedemediğin birisi var. O kişi, bugünlerde seninle yeniden iletişime geçebilir. Bana soracak olursan, ona bir şans daha vermelisin. Herkes hata yapar sonuçta değil mi? Bununla birlikte, ailenden biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Bence bu kişi tamamen haksız. Fakat sen aşırı tepki verirsen haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Aman diyeyim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünlerde senin üzerinde kimsenin engel olamadığı bir enerji var. Böyle nasıl desem, kim ne dersin umuramıyor ve kendi yolunda ilerlemeye devam ediyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Böyle devam ederek başarıyı bulacağından hiç şüphem yok. Ayrıca bugün sırlarını belli başlı insanlarla paylaşmamak için bazı dersler alabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugüne biraz enerji düşüklüğüyle başlayabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde kendini daha iyi hissedeceksin. Yakınlarından birinden güzel bir haber alabilirsin. Bu güzel haberi kutlamaya ne dersin? Güzellikler kutladıkça artar! Bununla birlikte, yakın birinden sana ufak bir hediye gelebilir. Bu hediyenin senin için manevi anlamı çok büyük olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Her şeyin bir zamanı var sevgili okurum. Aceleci davrandığında hata yapma ihtimalin artıyor. Bunu özellikler kariyerinle ilgili bir yorum olarak düşün lütfen. Zamanı geldiğinde, güzellikler de seni bulacak. Sadece zamanın gücüne inanmaya bak. Kendini biraz olsun rahatlattığında, ilişkilerinin de düzelmeye başladığını göreceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Sevdiğin bir insanla aranda ufak tartışmalar geçebilir. Fakat ikiniz de bu sorunu çözmek istiyorsunuz aslında. Bu nedenle ikiniz de sakin kalmalı ve birbirinizle değil, probleme karşı birlikte harekete geçmelisiniz. Özellikle konuşurken tonlamalarına dikkat etmeni istiyorum. Böyle hassas konularda, söylenen her kelime, yapılan her davranış yanlış anlaşılabilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Kafan bir konuda oldukça karışık. Bunu tek başına çözemeyecek gibisin. Aile büyüklerinden yardım almaya ne dersin? İnan ki bu sana çok iyi gelecek ve kafandaki sorunları çözmeye başlayacaksın. Bununla birlikte, yakın çevrenden biri ufak bir rahatsızlık geçirebilir. Bu kişi için bazı fedakarlıklar yapman gerekebilir. Elinden geleni ardına koyma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir dönem, arkadaşlık ilişkilerine gerektiğinden fazla değer vermişsin. Hatta değer demeyelim de, öenm diyelim. Bu da senin ne kadar saf bir insan olduğunu fark etmene sebep olmuş! Üzülerek söylüyorum ki insanlar senin gibi masum değil...Bununla birlikte, kariyerinde eline geçecek büyük bir şans görünüyor. Cuma günün oldukça hareketli geçebilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seni geçtiğimiz günlerde kim kırdı? Öyle büyük ahını almış ki bugün o kişinin başına bir olay gelebilir. Merak etme, büyük bir olay yaşamayacak ama sana yaptığının ne kadar yanlış olduğunu fark edecek. Seninle de tekrar konuşabilmek için harekete geçecek. Son karar senin ama, bence bu kişi artık dersini aldı. Yeniden bir şans daha verebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Günün ilk saatlerinde enerjin biraz düşük olabilir. Başında bir ağrıyla başladığın bugün, insanlara karşı sert bir tutum benimseyebilirsin. Bence olmadığın biri gibi anlaşılmak istemezsen, biraz bu tavırlarını yumuşatmaya bak. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkışık bir dönemden kurtulmak için de biraz daha planlı hareket etmelisin. Ailendeki bir büyükten, bütçe planı hakkında fikir alabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Kalbinin derinlerinde sevdiğin insanla ilgili büyük planların var. Bu planları sevdiğin kişiyle paylaşmaya ne dersin? Beraber çok güzel bir gelecek planlayabilirsiniz. Fakat bu süreçler, tahmin ettiğinden daha zor olabilir. Kendini çok sıkmamanı öneririm. Aranızda sevgi oldukça siz her şeyin üstesinden geleceksiniz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün gideceğin bir yerde eskiden görüştüğün biriyle denk gelebilirsin. Bu kişiyle yapacağın ufak konuşma, kafanı karıştırabilir. Fakat buna izin vermemelisin. Sen aslında o kişiyi değil, o hisleri özledin aslında. O güzel duyguları ise çok daha iyi bir insanla yeniden deneyimleyeceksin. Beklemede kal :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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