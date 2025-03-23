onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 24 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Mart Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.03.2025 - 22:19

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Mart Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yapacağın bir görüşme senin gelecek planlarını değiştirebilir bu nedenle de alacağın kararlara oldukça dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde sonrasında pişman olabilirsin. Bununla birlikte, sevdiğin bir insanla ufak bir tartışma yaşayacaksın ve bu da günün ilk saatlerinde enerjini düşürebilir. Sakin kalmaya çalışmalı ve fevri davranışlardan olabildiğince uzak kalmalısın. Kalp kırmaya hiç gerek yok sonuçta değil mi sevgili okurum? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Arkadaş ortamında bir insanın senin hakkında söylediği bazı laflar kafanı karıştırabilir. Bunu da zamanla çözmek yerine kısa bir süre içinde konuşarak çözmen gerekiyor. Bugün onu aramaya ne dersin? Bununla birlikte, ailen ile uzun zamandır birlikte vakit geçiremiyorsun bu da seni ve aileni üzüyor. Ailene vakit ayıracağın bir hafta olacak diyebilirim. Sonucunda ise bu hepinize iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda kendine değil de başka insanlara çok fazla vakit ayırmış ve değer vermişsin. Bu da senin içten içe sıkılmana ve yalnız kalma isteği ile dolmana neden olmuş. Bugün kendine baş başa kalman gerekiyor. Yürüyüşe çıkmak veya tek başına sinemaya gitmek sana çok iyi gelebilir. Ben de öyle yapacağım :) Bununla birlikte, gelecek hafta alışveriş konusunda kendini biraz kaybedebilirsin. Buna da dikkat etsen çok iyi olur. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçtiğimiz hafta senin için oldukça gergin ve yorucu geçmiş. Kafanı toplamak için herkesten uzakta bir tatil planlıyorsun ama maddi durumlar nedeniyle de kendini buna hazır hissetmiyorsun. Bugün gelecek bir haber ile maddi durumunu düzeltebileceğini görebilirsin. Bununla birlikte, arkadaş ortamından birinin sana ihtiyacı var ama sen son zamanlarda bazı şeyleri görmezden gelmeye başlamışsın. Bu da arkadaşlık ilişkilerine zarar verebilir aman dikkat! Onun kıymetini bilmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda çok fazla para harcamışsın ve bu nedenle de bu aralar biraz sıkıntıda olabilirsin. Bu sorun önümüzdeki günlerde çözüme ulaşacak ve sen de kendini daha rahat ve iyi hissedeceksin. Her zaman elimizde olan mevcut paranın değerini bilmek gerekiyor değil mi? Bununla birlikte, arkadaşlarınla yapacağın bir planı ertelemeyi düşünüyorsun ama ertelememek senin için çok daha iyi olacak. Bana güven. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün duygusal olmak yerine daha mantıklı davranacağın ve sorunlarını mantığın ile çözeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bir süredir içinde nedenini bilemediğin bir sıkıntı var hatta bu durum uykularına bile yansımış. Bir iki gün içinde içindeki bu huzursuzluk yavaş yavaş gidecek. Her şey olacağına varır, bunu unutmamalısın. Bununla birlikte, yakın arkadaşlarından biri bir ayrılık yaşayabilir ve kalp kırıklıklarıyla sana gelebilir. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Geçtiğimiz günlerde geçmişinden biriyle denk gelmiş olabilirsin. Bu direkt yüz yüze olmasa bile sosyal medyada görmek ya da birinden haberini almış olmak olabilir. Onu özlediğini görüyorum ve bence ona bir şans daha vermelisin. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkıntıları çok fazla kafana takıyor ve nedense yaşadığın ana odaklanamıyorsun. Hayatını biraz daha iyi kılmak adına daha rahat olman gerektiğini hatırlatmak isterim. İyi düşünelim, iyi olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda içsel sıkıntıların gündelik hayatına çok yansımış ve bu nedenle de çevrendeki insanlardan kendini soyutlamaya başlamışsın. Bıraksalar sadece uyumak istiyorsun ama böyle yaparsan kendini daha iyi hissetmeyeceğini de bilmen gerekiyor. Artık toparlanmalı ve kendine çekidüzen vermelisin. Bununla birlikte, bugün mide sorunları yaşayabilirsin bu nedenle de yediklerine dikkat etmeni öneriyorum. Bol su tüketmeyi de ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Uzun zamandır çıkmak istediğin bir tatil var ve sen de bunu planlamaya bugünle beraber başlıyorsun. Bununla birlikte, sevdiğin bir insanı farkında olmadan kırmış olabilirsin. Sana bir şey belli etmese bile içten içe gönlünü almanı bekliyor olabilir. Egoların ve hırslarını bir kenarda bırakman gereken bir gün olacak diyebilirim. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bu dönem işlerini hep erteliyorsun çünkü herhangi bir şey yapmak için gereken enerjiyi kendinde bulamadığına inanıyorsun. Bugünle beraber o geride kaldığına inandığın enerjin geri gelecek diyebilirim. Senden olabildiğince gayret göstermeni istiyorum. Bununla birlikte, yakın bir arkadaşlarından biriyle istemeden de olsa bir tartışmaya girebilirsin. Biraz gergin olacaksın bu nedenle sözlerine dikkat etmen gerekiyor. Cümlelerini seçerek konuşmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Son zamanlarda kafanı gelecek sıkıntıları çok fazla yormuş. Bir şeyleri sürekli düşünmekten uyku bile uyuyamaz olmuşsun. Bir şeyler seni geriye çekiyor gibi hissetmişsin ama bugünle beraber içindeki motivasyonu tekrar bulacaksın diyebilirim. Senin adına çok mutluyum. Güzel günler pek yakın! Bununla birlikte, tüm zamanların en iyi dönemine giriyorsun. Enerjilerden, geçtiğimiz günlerde çok etkilenmişsin ama artık enerjini tamamen iyi bir yöne götüreceksin. Bakalım neler yaşanacak? Bana da haber vermeyi unutma. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Yakın çevrende seninle ilgili birkaç laf yapan insanın haberini alacaksın ama sen her zamanki gibi olgunca davranmalı ve tartışmadan uzak kalmalısın. Aksi zaten senin karakterine de uygun değil. Bununla birlikte, uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşın senden bir iyilik isteyebilir. Seninle sadece işi düştüğü zaman görüşen insanlardan biri olduğunu anlayacak ve aranıza daha da fazla mesafe koyacaksın gibi görünüyor. Bu tarz insanlara zaten hayatında yer olmamalı değil mi? 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın