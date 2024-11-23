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Tarot Falına Göre 24 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

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Tarot Falına Göre 24 Kasım Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Kasım Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

*Sevgili öğretmenlerimiz, gününüz kutlu olsun 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Son zamanlarda kendini biraz daha güçsüz buluyorsun. Ancak bunda havaların büyük bir etkisi var. Güneşi bir türlü göremediğin için sen de enerjini kaybetmişsin. Bence kendi kendine vakit geçirip enerjini toplamalısın. Bununla beraber, yakın çevrenden birkaç kişiyle yapacağın konuşmalar var. Onlarla güzel bir plan yapabilir, keyfini katlayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda yaşamış olduğun maddi sorunlar var. Neyse ki ay sonu yaklaşıyor. Ay başında eline yüksek miktarda para geçecek. Bununla beraber, içine kapandığın bir sürece girmişsin. Kimseyle konuşmuyor, duygularını kendine saklıyorsun. Halbuki içten içe kalbin yeni heyecanlara aç. Bu heyecanlara kısa sürede fırsat vermelisin. Her şeyin güzelleşmeye başladığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Aile içinde bazı problemler yaşıyorsun. Biraz daha ailenle vakit geçirerek bu sorunların önüne geçebilirsin. Aranızda sadece iletişimsizlik var. Aşk hayatın ise şu aralar çok çalkantılı. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. Kasım ayı bitmeden güzel günler göreceğini biliyorum. Kalbini yeniliklere aç, romantik günlere de hazır ol.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kariyerinde yoğun bir dönem seni bekliyor. Bu Pazar günü biraz dinlensen iyi edersin. Kendine biraz zaman ayır, çünkü bu hafta buna hiç vaktin olmayacak. Bununla beraber, aşk hayatında yeni başlangıçlara hazırlıklı hissetmiyorsun bence. Ama benim tavsiyemi merak edersen, sana yeniliklere hazır olmanı söylerdim. Güzel bir aşk çıkacak karşına.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Ailesel sorunlarından kaçmaya çalışıyorsun değil mi? Bence kaçmak yerine üstüne giderek çözmelisin bu sorunları. Aynı durum, iş hayatında da geçerli. Bu haftadan itibaren alacağın sorumluluklar var. Meyvelerini de en kısa sürede toplamaya başlayacaksın. Kariyerinde büyük gelişmeler yaşayacaksın. Kariyerinin peşinde koşarken sağlığını ihmal etme olur mu? Özellikle de soğuk havalarda kendine dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ufak çaplı sağlık sorunları yaşayabilirsin. Fakat uzun sürmeyecek bu sorunlar. Sadece hayatta nelerin daha değerli olduğunu anlamanı sağlayacak. Bu sıralar aynı zamanda güzel bir ilişkinin başında olduğunu görüyorum. Fakat, bu ilişkiye aklınla değil kalbinle devam etmeni öneririm. Böylece gerçek mutluluğu bulacak, tam da içine sinen bir ilişkiye adım atacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugünlerde yaşadığın stresten dolayı kaçışı geçmişinde bulmuşsun. Sürekli eski fotoğraflara bakıyor, geçmişindeki biriyle olan mesajlaşmalarını okuyorsun. Fakat bilmelisin ki bütün bu problemlerinin çözümü geçmişte değil, şu anda. Eğer şimdiye odaklanır ve geleceğe yönelik güzel planlar yaparsan aslında bütün sorunlarının çözülmeye başladığını göreceksin. Biraz rahat olmaya bak :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Ne yapacağına karar veremediğin bir dönem olmuş. Artık kendini daha şanslı hissettiğin bir dönem başlıyor. Bununla beraber, ilişkinle ilgili kafandaki soru işaretleri de geçiyor. Sen biraz mükemmeliyetçi birisi olduğun için en ufak sorunları bile büyütmüşsün. Bence biraz kendini dizginlediğinde her şeyin iyileştiğini göreceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Uzun zamandır aklında olan birisi var. Fakat bir türlü yazamadığın o insandan bugün sonunda bir işaret alacaksın. Bu işaretle beraber bence bir adım atmalısın. Bununla beraber, arkadaşlarınla yapacağın bir etkinlik uzun zaman sonra senin enerjini arttıracak. Bu sayede de kişisel hayatında bir süredir yapamadıklarını sonunda yapmaya başlayacaksın. Hayat ertelemeye gelmez.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda kariyerinde sana verilen sorumluluklar biraz belini bükmüş. Fakat sabırlı olursan aslında ne kadar güsel bir deneyim elde etmiş olduğunu göreceksin. Sadece biraz daha çalışman gerekiyor. Bunu başarabileceğine olan inancım tam! Lütfen pes etme. Stresli dönemleri atlattıktan sonra kendini ödüllendirmeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kalbini herkese kapatmış ve kendi içinde bir hayat kurmaya çalışmışsın. Fakat içinde olduğun yalnızlıktan sıkıldığını görüyorum. Tam da bu anda, hayatına çok özel birisi giriş yapacak. Senin adına çok mutlu oldum :) Bununla beraber, bugün alacağın bir haber ile de maddi sorunlarının çok daha hafifleyeceğini göreceksin. Oh be sonunda :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

İçinde olduğun sıkıntılı süreç sonunda bitiyor! Artık olabildiğince şanslı bir döneme giriyorsun. Kariyerin yavaş yavaş yerine oturuyor, ailevi sıkıntıların sona eriyor. Sadece biraz daha sakin kalman gerekli. Sen de bunu başarabilecek birisin. Bununla beraber, arkandan konuşan o kişiye de dikkat etmelisin. Sana yakın gibi görünüp aslında arkandan iş çeviriyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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