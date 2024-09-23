Tarot Falına Göre 24 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Normalde mantıktan ziyade duygularına önem verirsin. İşlerinde bile kalbinin sesini dinlemek senin için önemlidir. Fakat bugün, bugüne kadar aldığın bazı kararlardan dolayı şüpheye düşebilirsin. Bana kalacak olursa artık biraz da mantığınla hareket etmelisin. Kalbimiz bize her zaman doğru yolu göstermeyebilir. Özellikle bugünlerde, duygularının yanıltıcı olduğunu görüyorum...

Ayrıca belirtmeliyim ki bugün, maddi konularda sıkıntıya düşebilirsin. Gereksiz harcamalardan uzak durman gereken bir gün.

Yarın yine görüşürüz ❤️