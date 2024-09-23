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Tarot Falına Göre 24 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Eylül Salı günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Normalde ufacık şeylerden bile keyif alan bir insansın. Bugün de gün içinde önüne çıkan olumlu bir şey, seni çok mutlu edecek. Fakat seni şimdiden uyarmalıyım ki bugün stresli dakikalar da yaşayacaksın. Gün sonunda önemli olan ise, yaşadığın duygular içinde bir denge bulmuş olman bulman. Bunun yanında, bugün bir insan senin yardımına ihtiyaç duyacak. Dünya güzel insanlar hatırına dönüyor. Yardım eli uzatmayı ihmal etme. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

İçinde kendine bile itiraf edemediğin bazı duygular var...Son zamanlarda kendini işinle oyalayarak bu duygulardan kaçmaya çalışıyorsun. Fakat bu duygular, senin peşini bir türlü bırakmıyor. Bugün, bu açıdan yüzleşme yaşayacağın bir gün olacak. Artık bu hisleri kabul etmeli ve hayatını buna göre yaşamalısın. Korktuğunu biliyorum. Fakat inan bana, bu yüzleşme sana çok iyi gelecek :) Bunun yanında, sağlığına da dikkat etmelisin. Kendini fiziksel olarak fazla yormamalısın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün maddi olarak çektiğin sıkıntılar sona eriyor. Bir yerden toplu miktarda para eline geçebilir. Bu paranın kıymetini bil. Şu dönemde ekmek aslanın ağzında! Böyle demişken, iş yerinde yaşadığın problemler için de biraz dişini sıkman gerekiyor. Sabrettiğinde yolun sonunun nasıl aydınlandığını göreceksin. Planlı ve programlı çalışmaya devam etmelisin. Sen her şeyi başarabilecek güçtesin!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda her şeyden fazlasıyla bunalmışsın. İş yerin, okulun, hatta sevgilin... Bugünden itibaren, bulunduğun yerden biraz uzaklaşmanı tavsiye ediyorum. Kafandaki düşünceleri susturmak için spora başlayabilir, en azından açık havada yürüyüş yapmayı deneyebilirsin. Böylece düşüncelerini bir plana sokacak, seni aslında neyin bunalttığını göreceksin. Nefes alıp bir mola vermek hayatında yeni bir sayfa açacak resmen...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, arkadaş ortamındaki bir kişinin sana karşı tavır aldığını görüyorum. Seni olmamış bir olaydan dolayı suçluyor, resmen üzerine geliyor. Ayrıca senin hislerini de hiçe sayıyor. Sakinliğini korumanı istiyorum. Birkaç gün içinde pişman olup yine senin kapını çalacak. Fakat samimiyetine inanır mısın, orası sana kalmış :)  Bununla beraber, sağlığını şu aralar ihmal ettiğini görüyorum. Aman dikkat! Özelikle bu dönemde sağlığını korumak çok daha fazla önemli bir rol taşıyor. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda ailenle çok fazla zaman geçirmediğini görüyorum. Bu durum da senin ruh halini içten içe etkiliyor. Arkadaşlarına ayırdığın zamanı bir günlük de olsa ailene ayırmaya ne dersin? Böylece aslında sen de onları ne kadar özlediğini anlayacaksın. İç sıkıntıların da yavaş yavaş geçmeye başlayacak...Bununla beraber, çok yakın bir zamanda alacağın bir haberle de havalara uçacağını belirtmeliyim. Güzel günler pek yakın!🥳 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Kartını görür görmez, etrafındaki insanların hakkında yaptığı dedikoduların fısıltısı bana kadar geldi resmen. Özellikle iş yerindeki, okulunda arkadaşların senin başarılı olmanı çekemiyor. Sen de bu duruma içten içe üzülüyorsun. Kimsenin gerçek bir dost olmadığını bu kadar erken fark ettiğin için üzgünüm. Bırak, giden gitsin...Bu durum tamamen senin yararına. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Normalde mantıktan ziyade duygularına önem verirsin. İşlerinde bile kalbinin sesini dinlemek senin için önemlidir. Fakat bugün, bugüne kadar aldığın bazı kararlardan dolayı şüpheye düşebilirsin. Bana kalacak olursa artık biraz da mantığınla hareket etmelisin. Kalbimiz bize her zaman doğru yolu göstermeyebilir. Özellikle bugünlerde, duygularının yanıltıcı olduğunu görüyorum...

Ayrıca belirtmeliyim ki bugün, maddi konularda sıkıntıya düşebilirsin. Gereksiz harcamalardan uzak durman gereken bir gün.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, karşılaştığın yeniliklere ayak uydurma konusunda sıkıntı çekebilirsin. Hayatında bir farklılık olsun istemiyorsun. Konfor alanından dışarı adım atmak istemiyorsun. Fakat bugün, hayatında önemli bir değişiklik olacağını görüyorum. Bu değişiklik, uzun vadede sana mutluluk getirecek. Başlarda stres yapsan bile, yavaş yavaş bu değişikliğe alışacaksın. Ayrıca belirtmeliyim ki aşk hayatında yaşadığın problemler bir bir çözülmeye başlıyor. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Normalde, kendi kararlarını kendi başına veren bir insansın. Fakat bugünlerde ilişkinde bir karar almak seni oldukça zorluyor. Arkadaşlarının fikirlerine önem veriyorsun. Yine de bilmelisin ki ikili ilişkilerde en iyi kararı o ilişkiyi yaşayanlar alır.

Ayrıca, yakın zamanda çevrenden biri taşınma kararı alacak gibi duruyor. Uzak diyarların yolu görünüyor. Bu kişi, her ne kadar size uzak olsa da orada mutluluğu bulacak.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, arkadaşlarınla ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsin. Kimilerine karşı kendini açtığın bir gün olacak. Fakat duyguların, arkadaşların tarafından yanlış anlaşılacak. Bu sorunun üzerine, karşı taraftan adım gelmedikçe adım atmamanı öneriyorum. Aksi takdirde, kendinden fazlasıyla taviz vermiş olacaksın. 

Bununla beraber, kariyerinde oldukça yükselişe geçeceğin bir dönemdeyiz. Fakat biraz sabırlı olmalısın. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin kart; "İmparatoriçe"

Bugün, normalden biraz daha duygusal hissettiğin bir gün olabilir. Özellikle iş yerinde karşılaştığın sorunlara karşı, mantığından ziyade duygularını karıştırabilirsin. Fakat bu durum, profesyonel adımlar atmanı engelleyecek. Bir karar vermeden önce sakinliğini koruduğundan emin ol. Bununla beraber, geçmişe biraz takılı kalmışsın bugünlerde. Hayatından çıkan o kişiyi artık sen de düşüncelerinden çıkar. Ne demişler; exten, next olmaz!

Yarın yine görüşürüz ❤️

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