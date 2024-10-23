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Tarot Falına Göre 24 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 24 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 24 Ekim Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Ters Asılan Adam"

Yerine getirilmeyen sözler artık canına tak etmiş. Bugün, ilişkin zarar görebilir, özellikle güven konusunda zedelenmeler yaşayabilirsin. Senden tek isteğim, olayın kiminle veya ne ile ilgili olduğunu netleştirmeden önce herhangi bir şekilde tepki göstermemen. Fevri hareketlerine pişman olacaksın yoksa. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapacağını da söylemeliyim! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, sıkıcı olmasına rağmen bir yandan da önemli olan görevlerin var. Elbette canın sıkılabilir, kendini yorgun hissedebilirsin. Fakat her şeyin üstesinden gelecek enerjin ve gücün var. Sakın kendini bırakma, bu yoğun gündemde kendine mukayyet ol. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün; pozitif duygularını, en ciddi ve büyük problemlerine yönlendirerek sorunları çözmeye odaklanmalısın. Her şeyin kolay bir şekilde çözüldüğünü göreceksin. Bugün, düşüncelerine sahip olduğun sürece üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Diğer insanların, hayatına müdahale etmesine izin verme sakın. Tabii değer verdiğin insanların fikirlerini de almayı unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, huzurlu ve sorunsuz bir gün geçireceğini görüyorum. Ülke, dünya gündeminden olumsuz haberler alabilirsin ama bu haberlere fazla takılma. Değiştiremeyeceğin şeyler için üzülerek kısacık ömrünü de heba etme. Bu demek değil ki fikirlerini belli etme. Elbette etmeli, haksızlıklara sesini çıkarmalısın. Fakat gün sonunda kendi hayatına odaklanmasını da bil.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, inandığın şeyler konusunda güçlü ol. Seni kimsenin dağıtmasına izin verme. Başkalarının görüşlerinin senin için önemi ne ki? Kalbine yakın hissettiğin için bazı kişileri ayrı tutmaya meyilli olabilirsin. Seni çok iyi anlıyorum. Fakat herkesin, senin hissettiğin gibi hissetmediğini de anlamalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün senin için çok da kolay geçmeyecek. Depresifliğinden dolayı, etrafında olaylar silsilesi gerçekleşecekmiş gibi de hissedebilirsin. Duygularına fazla önem verdiğini, depresyona yatkın olduğunu görüyorum. Sanki kartındaki 'kule' bir anda yıkılıyor gibi! Lütfen buna izin verme. En kısa sürede kuleni yeniden inşa etmeye bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Üçlüsü"

Bugün, etrafındaki birine yardım etmen gerekebilir. Bu iyilik, sana artılarıyla dönecek. Elbette bir karışılık beklediğimiz için yapmayız bu iyilikleri. Fakat yaptıkların karşılıksız kalmıyor ve sen de hak ettiğin değeri görmeye başlıyorsun. Bu noktada bir de sağlığına dikkat etmen gerektiğini hatırlatayım.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, karşılaşacağın her şeyin üstesinden geleceksin! Demek ki zorluklarla karşılaşacağım deyip olayların kötü tarafına odaklandığını görüyorum. Yapman gereken tek şey, geçmiş başarılarını hatırlamak! Hem sen değil miydin, geleceğe dair hayalleri olan? O zaman tam da bu hayalleri gerçekleştirmenin zamanı! Bugün önüne çıkan engelleri, seni büyüten birer deneyim olarak gör.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde enerjin nasıl bilmiyorum ama bugün, enerjinin normale göre kat kat fazla olacağını görüyorum. Gün içinde rutinlerin güzel ve rahat geçiyor. İş konusunda rahat bir gün geçiriyorsun. İlişkin yavaş yavaş düzene giriyor. Sağlığın da bunun yanında oldukça iyi. E daha ne ister bir insan? :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün önemli bir kazanç elde edeceksin. Çektiğin maddi sorunlar artık sona eriyor. Eline geçecek kazancın ardından uzun soluklu bir ferahlama dönemine gireceksin. Elbette bu bir anda elde edeceğin bir başarı değil. Fakat bugünden itibaren her şey yoluna girmeye başlıyor. Böylece sana başaramazsın diyenler de ağızlarının payını alıyor :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, duygularını her zamankinden daha yoğun hissedeceksin. Bu da tabii yanlış kararlar vermene sebep olabilir. Büyük risklerin üstüne atlamamalısın. Bir anlık gaza gelerek ilişkinde çok pişman olacağın kararlar alabilirsin. Bence duygularını biraz daha kontrol altına almayı beklemelisin. Ne olumlu ne de olumsuz bir karar almamaya çalış.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Papaz"

Seçtiğin Kart; "Papaz"

Gün içinde karşına çıkacak zorlukları kendinden emin bir tutumla çözmeye çalışırsan, sonunda kazanan sen olacaksın. Bugün, sevdiklerin de evren de senin yanında. Hayatında kötü giden her şeyi düzeltmen için bir fırsat çıkıyor resmen karşına. Ayrıca bugün, ailendeki birisiyle ilgili çok güzel bir haber alacaksın. Bir hastalık atlatılabilir, bir bebek haberi gelebilir :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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