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Tarot Falına Göre 22 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 22 Ekim Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
21.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 22 Ekim Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün enerjin düşük bir şekilde güne başlayabilirsin. Aslında bir süredir bu şekilde hissediyorsun ancak görmezden gelmeye çalışmışsın hep. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Dilerim, her şey gönlüne göre olur.  Bununla beraber, çevrenden birinin senin hakkında konuştuğunu görüyorum. Bu kişiyi umursamamanı istiyorum senden. Sen bildiğin yoldan şaşma olur mu? O sadece konuşup dursun :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, yakın çevrende bulunan birinin daveti üzerine yeni bir ortama gireceksin. Sevdiklerinle görüştüğün için kendini çok iyi hissedeceksin. Bununla birlikte, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacağını söylemeliyim. Bence bu yeni ortamda biriyle tanışabilirsin. Benimle gelişmeleri paylamayı unutma lütfen. Bir tık uzağındayım. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Birkaç gün önce aldığın bir karardan şüphe duyuyorsun fakat bugün yaşanacak bir olay, senin ne kadar doğru bir karar verdiğini gösterecek! Adım atarken korkmamalı ve kararlarının arkasında durmalısın. Bununla birlikte, akşam saatlerinde kendine zaman ayırman dinlenmen açısından oldukça iyi gelecek. Son zamanlarda çok yorulmuş ve kendine bile vakit ayıramaz olmuşsun. Bugünden itibaren bir nebze de olsa iyi hissedeceksin.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntıyla güne başlayacaksın diyebilirim. Psikolojik olarak kendini biraz daha gevşetmen gereken bir gün olacak. Yürüyüşe çıkabilir veya arkadaşlarınla buluşabilirsin. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme geçiş yapıyorsun. Başarılarının devamını diliyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, aile içinde ufak çaplı bir tartışma yaşanabileceğini söyleyerek falımıza başlıyorum. Bu gibi durumlarda senin oldukça sakin kalıp iki tarafı da toparlaman gerekiyor. Aksi halde işler daha da sarpa saracak ve birbirinizin kalbini kıracaksınız. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Mutluluklar diliyorum. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Uzun zamandır kafanda olan planları uygulayabilmek için kendinde aradığın enerji artık yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sakın pes etme olur mu? Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bununla birlikte, ikili ilişkilerinde zaman zaman ufak anlaşmazlıklar ortaya çıktığını görüyorum. Bu konuda biraz daha dikkatli olman gerekiyor bence. Benimkisi sadece bir tavsiye. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, yoğun bir döneme başladığından dolayı kendin için ayırdığın zamanı biraz daha azaltarak sorumluluklarına odaklanmanı öneriyorum. Bu duruma kısa süre içinde alışacaksın zaten. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde çevrenden birinin sana güzel haberleri olacak. Beklemede kal! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Ailenden birinin sana yardımı dokunacak. Onların kıymetini bilmen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, çevrenden birinin sana 'uyuz' olduğunu görüyorum :) Bunun sebebini tam olarak ben de bilmiyorum. Fakat, tahmin ettiğin kişi ile konuşmanı önerebilirim. Tabii ki son karar senin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Kendini biraz enerjisi düşük hissedebilirsin gibi geldi bana. Ancak günün ortalarına doğru enerjini tekrar kazanacağını söyleyebilirim. Senin adına çok sevindim! Bununla birlikte, kariyerin konusunda bazı gelişmeler yaşanacak. Bu süreçte bir kadın senin iyiliğini istiyor. Onun kıymetini bilmelisin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar, kalbindeki kişiyle ilgili nasıl adım atman gerektiği konusunda kafanın karışık olduğunu görüyorum. Bu konuda biraz rahatlamalı ve 'an' a odaklanmalısın. O kişinin sana kıymet verdiğini söyleyebilirim. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Aksi takdirde bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

İçinde tuttuğun ve kalbindeki o insana anlatamadığın bir şeyler seni içten içe yiyor. Bu konuda, bazı şeyleri içine atmak yerine direkt olarak o kişiye söylemeni önerebilirim. İçinde tutmanın bir anlamı yok sonuçta değil mi? Aksine bu şekilde kendini daha da olumsuz etkiliyorsun. İnan bana, buna gerek yok :) Bununla birlikte, yakında güzel haberler alacaksın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Bu dönem kısmetinin oldukça açık olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden sana mutluluklar dilemek istiyorum. Kalbinin sesini dinle olur mu? Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç sona eriyor. Borçlarını kapatabileceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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