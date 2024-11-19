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Tarot Falına Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

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Tarot Falına Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Kasım Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Budala kartını seçtiğini düşünüp üzülme. Bu kart senin için derin anlamlar taşıyor. Bugüne kadar oldukça stresli anlar yaşamışsın. Bu nedenle de kendini oldukça halsiz ve enerjisiz hissetmişsin. Artık enerjin yerine geliyor. Bugünden itibaren kendine geliyor ve yeni atılımlar yapmaya başlıyorsun. Bununla birlikte, kalbindeki insanla aranız biraz bozulabilir. Napalım, her şeyin yolunda gittiği anlar çok nadir :(

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, kariyerinle ilgili yaşadığın sorunlar biraz artabilir. Fakat bu durumu tam tersine çevirmek için eline bir fırsat geçiyor. Bunu iyi değerlendirmeli, cesur olmalısın. Geçmiş başarılarını hatırlayarak kendine olan güvenini tazeleyebilirsin. Bununla birlikte, gün içinde arkadaşlarından alacağın bir haber var. Bu haber seni dolaylı yoldan etkiliyor. Mutlu olacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Uzun zamandır beklediğin bir haber var. Bugün, bu habere dair bir gelişme yaşayacaksın. Böylece kafandaki soru işaretleri de azalmaya başlayacak. Bu duruma sevinsen de arkandan laf eden birilerinin varlığını öğreneceksin. Maalesef bu insanların yaydığı çirkin dedikodular senin moralini bozacak. Fazla takılmamaya çalış. Gerçekler er geç ortaya çıkar.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, enerjin son derece yüksek olacak!  Hafta ortasında kim böyle bir enerjiye sahip olur ki? Gün içinde bu sayede çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Kendini yöneticinle, öğretmeninle kariyerinle ilgili konuşurken bulabilirsin. Bununla birlikte, arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşayabilirsin. Bu kişinin hassas günlerden geçtiğini unutma ve onun fazla üstüne gitme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, ailenden biriyle yapacağın bir konuşma var. Bir süredir ertelediğin bu konuşma, seni biraz gerebilir. Bence bu konuşmadan kaçmaman gerekiyor artık. Ayrıca duygularını da güzel bir şekilde itiraf etmelisin. Bununla birlikte, geçtiğimiz hafta kendini oldukça yalnız hissetmişsin. Bence artık kalbine yeni birilerini almanın zamanı geldi. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir süredir aklında olan birisi var. Bu kişiye karşı bir adım atmak istiyorsun artık. Normalde cesur olmanı önerir ve ilk adımı atmanı söylerim. Fakat bu kez üzülen tarafın sen olacağını görüyorum. Evet, adım atarsan bir ilişkiye başlayacak hatta bir süre mutlu bir birliktelik süreceksiniz. Fakat işler ciddileşmeye başlayınca tarihin en büyük 'ghostingini' yeme şansın çok yüksek. Şimdiden uyarayım!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Sağlığınla ilgili sorunları sürekli ertelemişsin. Bugün artık o sağlık kontrolüne gitmeni istiyorum. Yoksa Allah korusun daha büyük sorunlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. İş yerinde ise büyük değişimler oluyor. Direkt senin pozisyonda bir değişim olmasa da yapılan değişimler dolaylı yoldan seni de etkileyeccek. Merak etme, iyi yönde bir değişim bu!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugün, eski sevgilinden bir mesaj alabilirsin. Biliyorum, hiç ufukta olmayan bu mesaj, seni bir hayli şaşırtacak. Duygularının da yeniden karışacağını görüyorum. Ne cevap vermek istiyorsun? Bu ilişkiye bir şans daha vermek ister misin? Eğer cevabın evet ise bunun son şans olmasını dilerim senden. Bazı şeyler zorlamaya gelmez. Aşkta da telafi olmaz :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, kendinle ilgili kafanda tam olarak oturtamadığın bir sorun var. Kimseyle de paylaşamıyorsun bu durumu. Bence bir yürüyüşe çıkıp kafanı toparlamaya bakmalısın. Sonrasında sorunları tek tek çözmeye başladığını fark edeceksin. Ayrıca sen, bazı konularda çok kolay manipüle olabilen bir insansın. Bu nedenle, özellikle iş yerindeki problemlerde dikkatli ol. Sıkıntılarını kiminle paylaştığına dikkat et. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Yakın bir arkadaşının sana karşı ufak bir kırgınlığı var. Bence bu krıgınlığın üzerine gitmeli ve aranızdaki sorunları çözmelisin.Yakın bir arkadaşını kaybetmek istemezsin, değil mi? Bununla birlikte, yakın zamanda yaptığın bir iyilik sana kat kat geri dönecek. Şu anda aklına gelen bir problemin varsa, geçmişinde yaptığın bir iyilik sayesinde bu problemin ortadan kalkacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Geçmişindeki insanları hayatından tamamen çıkaracağın bir gün. Artık geleceğe odaklanman gerekiyor tamamen. Seni çok heyecanlı günler bekliyor fakat sen geçmişinde takılı kalırsan bir türlü bu fırsatları ele geçiremeyeceksin. Bunun yanında, bazı maddi sıkıntılar çektiğini görüyorum. Biraz sabret, yakında düzelecek!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bu aralar, aşk hayatında bazı sorunlar var. Bunun nedeni ise tamamen aranızdaki iletişim eksikliği aslında. Sen, karşındaki kişiye duygularını anlatmadan onun anlamasını beklemişsin. Peki ya o da aynı şeyi yaptıysa? Böyle bir ömür geçiremezsin. Ne konuşmak istiyorsan ve neyden rahatsız oluyorsan karşısına geçip tüm açık sözlülüğünle konuşmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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