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Tarot Falına Göre 17 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Eylül Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.09.2024 - 18:00

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Eylül Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Duygularını yönetmek konusunda biraz kararsız olduğun bir gün olacak. Son zamanlarda duygularını fazla yoğun yaşadığının sen de farkındasın. Alacağın bazı kararlar bu duruma direkt olarak etki edecek. 

Bununla beraber, bugün alacağın bir para var. Bu parayı öncelikle yapacağın ödemeler için kullanmalısın. Yoksa yine maddi sıkıntılar çekmeye başlayacaksın. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Seçtiğin Kart; "Kupa Şövalyesi"

Bugün yakın bir arkadaşınla aranızdaki bağın daha da kuvvetlendiğini hissedeceksin.  Seninle bir sırrını paylaşacak. Sen, onun en güvendiği insansın. Onun sana vereceği bir tavsiye de oldukça işine yarayacak.

Bununla beraber, almak üzere olduğun bir karar seni biraz zora sokacak gibi görünüyor. O yüzden ince eleyip sık dokumalısın. Herkesin fikrini de ciddiye almamalısın. Genel olarak güne stresli başlasan da sonrasında keyfin yerine gelecek.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Bugün adaletin yerine geldiği bir gün yaşıyorsun. Sonunda herkes, etrafındaki insanın gerçek yüzünü görüyor. Sen de bugüne kadar fark ettiğin, yine de ses çıkarmak istemediğin bu olay karşısında pek bi keyifleniyorsun. Herkes senin sözüne geldi artık.

Bununla beraber, sağlık konusunda biraz dikkatli olmalısın. Kendini biraz fazla yıpratmışsın. Sağlığının kıymetini bil, ayaklarını sıcak, başını serin tut.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Bugün, eskiden çok yakın olduğun ama artık görüşmediğin insanların arkandan ettiği laflara denk gelebilirsin. Bu duruma karşı oldukça öfkelensen bile sakinliğini korumalı ve insanlara elde etmek istedikleri şeyleri vermemelisin. Onların istediği şey de tam bu olurdu.

Bununla beraber, alacağın bazı kararları sorgulayacağın bir gün yaşayacaksın. Bu durumda tamamen mantığın ile hareket etmen gerekli. Bugünlerde duyguların seni biraz yanıltabilir. Mantığına güvenmeli ve cesur olmalısın.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Günün ilk saatlerinde oldukça gergin ve streslisin. Bu durum senin motivasyonunu da etkiliyor. Bu nedenle sabahın ilk saatlerinde ciddi kararlar almamanı ve öğleden sonraya bırakmanı öneriyorum. Son haftaların en stresli güne başlangıcını yaşayabilirsin. Neyse ki gün sonuna doğru sevineceğin bir haber alacaksın.

Bununla beraber, maddi konularda bugün beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Bu gelişmeyle elindeki parada biraz artış olacak fakat bu parayı önceliklerine göre kullanman gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Bu dönem gereksiz alışverişlere hiç yer yok, haberin olsun...

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Kendini son zamanlarda çok fazla sıkmışsın. Herkesin derdine koşmaya çalışmış, herkesin işlerini halletmişsin. Hal böyle olunca senin sorumluluğundaki işler de sarkmış. Bugünden itibaren kendine öncelik vermelisin.

Bununla beraber,  sevgilinle yaşadığın bir iletişimsizlik söz konusu. Bir türlü aranızdaki problemi konuşmuyor, başka başka sebeplerden dolayı tartışıp duruyorsunuz. Bugün sonunda sevgilinle baş başa kalacağın bir ortam ayarlamayı düşünebilirsin.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Üçlüsü"

Kafanda kurduğun bir durumu sevdiğin bir insanla konuşacaksın. Bu sayede aslında bir şeyleri yanlış anladığını fark edeceksin. Kendi kafanda kurmuş, bir şeyleri abartmışsın. Sevdiğin kişi, gerçekleri fark etmeni sağlayacak.

Bununla beraber, iş ve kariyerinle ilgili kafanda oturtamadığın bir takım sorunlar var. Bu sorunları bugünden itibaren çözmeye başlıyorsun. Sadece biraz daha profesyonel davranman gerekli. Sakin ve mantıklı olursan bu konuyu da çözeceksin. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Geçmişinde canını sıkan biri var. Eski sevgilin veya yakın bir dostun olabilir. Bu kişi son zamanlarda oldukça pişman. Fakat işten işten geçtikten sonra üzülse ne yazar? Sen artık o insanla bağlarını tamamen kopardığını hissediyorsun...

Bununla beraber, günün ortalarına doğru enerjin daha da artacak. Okulunda, iş yerinde başarılı olacağın anlar yaşayabilirsin. Bu durum motivasyonunu da etkileyecek. Başarıların, bu hafta boyunca devam edecek.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Bugün sende biraz dengesizlik seziyorum. Eline aldığın herhangi bir şeyi kırabilir, bazı minik hasarlara sebep olabilirsin. Kendine bir şey olmamasına dikkat et. 

Bununla beraber, yakın bir zamanda yaşayacağın bir olay aile hayatını direkt olarak etkileyecek. Bugün bu konunun tohumları atılabilir. Bu nedenle, aile içindeki konuşmalara biraz daha dahil olmak isteyebilirsin. Planlarına aileni de dahil et.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Seçtiğin Kart; "Kupaların Altılısı"

Kalbindeki insandan bugün bir geri dönüş alacaksın. Ne zamandır merak ettiğin o soruların cevaplarını yavaş yavaş kendi gözlerinle görüyorsun. Bana kalırsa, alacağın cevaplar seni oldukça mutlu edecek. 

Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçtiğin bir dönemdesin. Planlı çalışmalarının sonucunu sonunda alıyorsun. İş arkadaşların da bu parlayışının farkında. Aman dikkat et, ayağını kaydırmak isteyenler olacak.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Ası"

Her zaman senin yanında gibi görünen fakat senin en ufak bir yanlışını ya da açığını arayan bir insan var hayatında. Bu kişi maalesef senin en yakın dostun. Bugün ona gerçekleri söylesen bile, sana iyi davranacak ve bu konuyu kapatmak isteyecek. Politik davranmanı tavsiye ederim.

Bununla beraber, gün içinde oldukça yoğun bir süreçten geçeceksin. Stresli anlar yaşayabilirsin. Sabırlı ol, bu anların da üstesinden geleceksin. Akşam ise bu anları başarıyla tamamladığın için kendini şımartmayı unutma.

Yarın görüşmek üzere! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Son zamanlarda kendine olan öz güvenini sorguladığın zamanlardasın. Fakat bugüne kadar başardıklarını unutuyorsun. Şöyle geriye dönüp bir baksan, ne kadar yol geldiğini fark edecek ve kendinle gurur duyacaksın aslında. 

Bununla beraber, bir süredir yaşadığın sıkıcı hayat seni oldukça bunaltmış. Artık kendinde, hayatında bir değişikliğe gidebilirsin. Dış görünüşünü değiştirebilir, yeni bir hobiye başlamayı deneyebilirsin. Bütün bunların seni motive edeceğini görüyorum. 

Yarın görüşmek üzere! ❤️

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