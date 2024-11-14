Tarot Falına Göre 15 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabileceğini görüyorum. Bu tartışmadan en çok nasibini alan kişi de sen olacaksın :( Bu tarz tartışmaların da hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Bir elin beş parmağı bile bir değil sonuçta değil mi? Herkesi olduğu gibi kabul ederken bu süreci daha kolay atlatabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️