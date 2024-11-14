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Tarot Falına Göre 15 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Kasım Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
14.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Kasım Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugünlerde geleceğe dair büyük hayallerin var. Fakat bazı kişiler sana sürekli negatif yorumlarda bulunarak seni bu hayallerinden vazgeçirmeye çalışıyor. Sen de haliyle etkileniyorsun bu yorumlardan. Peki sana bir soru; hayallerimiz olmasa ne uğruna yaşayacağız ki? Sakın ola gelecek planlarının, hayallerinin imkansız olduğunu düşünüp de vazgeçme. Hayatındaki şeytanlara aldırış etme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, hayatında yaptığın günlük işler çok daha zor bir hal alıyor. Aslında bunun sebebi senin sıkılmış olman. Uzun bir süredir doğru düzgün dinlenmeden bir koşturmacanın içindesin. Bence biraz kendine izin vermeli ve kafanı dağıtmalısın. Bu hal, hiç de sağlıklı değil aslında. Her şeye yetişeyim derken kendini en basit işlerini bile yapamaz hale gelmişken bulabilirsin. Biraz nefes al :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçmişinde seni üzen biri var. Kimin yok ki :) Sen bu kişiyi yavaş yavaş düşünmeyi bırakıyorsun. Senin adına çok sevindim. Sevindim sevinmesine ama bu kişinin ilerleyen günlerde yine sana döneceğini görüyorum. Sakın ha yelkenleri suya indireyim deme. Kendinden taviz verme.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, geçmişe göre daha yoğun bir dönemden geçiyorsun. İş, okul hayatı derken başını kaşıyacak vaktin yok. Bunun bir dönem daha süreceğini söyleyebilirim. Fakat sonrasında çok güzel günler seni bekliyor! Bununla birlikte, akademik açıdan aldığın olumsuz geri dönüşler var. Bu geri dönüşlerin seni daha da motive etmesini diliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Çok uzun bir süredir ulaşmak istediğin bir şey var. Maddi veya manevi bu şey, son zamanlarda aklından çıkmıyor. Bence bir şeyleri akışına bıraktığında bu hayalini kurduğun şey sana doğru kendiliğinden gelecek. Nasıl anlatsam? Hani bisiklet sürmeyi öğrenirken bir anda sürebildiğini fark edersin ya, hah! İşte tam da öyle...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Geçmişte, bazı insanlarla iyi anlaşmışsın ancak sonrasında aslında herkesin çıkar ilişkisinde olduğunu fark etmişsin. İnsanlar, senin benim gibi değil. Diğerlerinin üzerine basarak yükselmekte hiçbir sorun görmüyorlar. Sen de bu duruma hala şaşırıyorsun. Sana asla onlar gibi ol demem. Lütfen olma. Fakat kendini de bu kadar ezdirme. Güçlü karakterinle ön plana çıkmaya bak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün yakın çevrende olan birisinin kötü bir haberini alacağını görüyorum maalesef. Bu da, dolaylı yoldan seni de etkileyecek. Fakat bu durumu düzelten kişi sen olacaksın. Elini taşın altına koymalı ve sorumluluk almalısın. Daha sonra her şeyin güzelleştiğini göreceksin.

 Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabileceğini görüyorum. Bu tartışmadan en çok nasibini alan kişi de sen olacaksın :( Bu tarz tartışmaların da hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Bir elin beş parmağı bile bir değil sonuçta değil mi? Herkesi olduğu gibi kabul ederken bu süreci daha kolay atlatabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte, aslında yapın ile alakası olmamasına rağmen bazı radikal kararlar almışsın. Kendine o şekilde bir hayat kurmayı tercih ederek bu kararın getirdiği sonuçlardan da memnun olmuşsun. Ancak, son zamanlarda bu durumdan sıkıldığın için geri dönmek istediğini düşünüyorsun.  Bu isteğine saygı duyarım fakat sonrasında pişman olmanı istemem. Bunların hepsi birer süreç. Lütfen iyice düşünmeden yeni bir adım atma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanlarda, etrafındaki insanlarla birlikte yoğunluğundan ötürü somut olarak görüşmediğin için üzüldüğünü görüyorum. Bugün onlara vakit ayırmaya ne dersin? Bence kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bana güven :) Bununla beraber, sağlığına biraz dikkat etmelisin. Kendini ihmal etme. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar, hem soyut hem de somut sebeplerden dolayı çok fazla bunalmışsın. Minik bir kaçamağı hakediyorsun. Bu kaçamakla hayatındaki problemleri enine boyuna düşünebilir, kendine bir çıkış yolu bulabilirsin. Ayrıca hayatındaki insanı da bu plana dahil etmeye ne dersin? Aranızda çok güzel şeyler yaşanabilir...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, yüklerini üzerinden atacağın ve rahatlayacağın bir gün olacak. Bu hafta çok çalışmışsın. Artık dinlenmeyi hak ediyorsun. Bol bol dinlendikten sonra ise tekrar tempolu hayatına devam edeceksin. Oh be! Sonunda o enerjine tekrar kavuşuyorsun. Bununla birlikte, aşk hayatında büyük gelişmeler olacakmış gibi geldi bana. Ayy, şimdiden heyecanlandım :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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