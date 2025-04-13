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Tarot Falına Göre 14 Nisan Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 14 Nisan Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
13.04.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 14 Nisan Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

İtiraf vakti! Falında çıktı ya itiraf edeceksin ya da bütün gizem kendiliğinden çözülecek… Her iki durumda da üzerinden büyük bir yük kalkacak. Kendini özgürleştirip aklını ve yüreğini serbest bırakacaksın.

Sakladığın sırlardan, üzerinde taşıdığın ama kimseye söyleyemediğin dertlerden ve özellikle de bir başkasına zarar gelmesin diye tek başına mücadele ettiğin sıkıntılardan sıyrılacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Sahiden çok mu güveniyorsun ona? Bugün falında çıktıysa, Mahkeme ve düştüyse bir kere aklına şüphe yeniden düşünmelisin bu güveni. Hak ediyor mu seni, sahiden umduğun kişi mi ve seni mutlu ediyor mu enine boyuna düşünmelisin. 

Hak ettiğin daha iyisi ise onu da bulacağını ve çok da mutlu olacağını bilmelisin! Doğru olana şans ver ki değerini bilsinler.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Ertelediğin işler için harekete geçmenin tam zamanı. Falında güçlü bir hareket, büyük bir enerji ve sonucunda elde edeceğin kazanç var. Bir an önce üzerindeki miskinliği atıp harekete geçmelisin. 

Sen istedikçe ve ilerledikçe yokuşlar düz olacak, önündeki engeller peşi sıra ortadan kalkacak. Bak gör her şey su gibi akıp gidecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Hanende doğan Güneş, falında çıkan bu kıymetli kart seni uyarıyor: Onun gözü sana arkadaş gibi değil de bir başka bakıyor. Dostum bildiğinden gelecek olan sıcacık itiraf önce kalbini ısıtacak, sonra medeni durumunu değiştirecek.

Aman canım sen de artık itiraf et senin de gönlün var onda. Ama beklediğin ışık sonunda geldi, hayırlı olsun mu demeli?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Herkes başlasın pazartesiye sen başlama, ne dersin? Etrafındaki herkes bir şeyleri koşturup telaşlı bir şekilde çalışırken sana kafa tatili olsun. Zaten nasıl da güzel olurdu şöyle keyifli bir tatil!

Falında yol var yol…  Sen de çıkmaya hazırsan bir anda karar ver, topla valizini hep görmek istediğin o yere doğru seyahate çık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Eski günleri özlüyorsun ya arada ya da seni mutlu eden anları, kişileri güçlü bir hasretle anıyorsun ya işte bugün hasret bitecek. Yanlış anlaşılma olmasın, geçmişe dönmeyeceksin ya da geçmiş sana dönmeyecek. Yepyeni bir sayfa açılacak önünde ve elini tutan kişi seni mutluluğa götürecek.

Bu kişi bir dost, romantik bir aşık ya da minik bir bebek olabilir!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bir dost edinebilirsin bugün! Hem de öylesine bir dost değil, ömür boyu yanında olacak patisi ile elini hiç bırakmayacak, daima sadık ve gerçek. “Evet” yanlış anlamıyorsun, belki sokakta yürürken yanı başında bitecek minik bir kedi ya da köpek veya bir barınaktan sahipleneceksin dört ayaklı bir dost.

Hadi bugün iyilikle dokun, iyilik olsun!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Hiç ummadığın anda çıkacak karşına! Henüz haftanın ilk gününde dolgun bir maaş ile hayırlı bir iş çalacak kapını.  Bol bereketli kazançlarla başarılı bir kariyerin sahibi olabilirsin. Ansızın bir terfi ya da lider rolünde önemli bir pozisyonda elde edebilirsin. 

Falında çıkan bu savaşçı ruh yanılmıyor gibi. Zira sen de istediğini almak konusunda ısrarcı olacaksın. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Biraz daha zamana ihtiyacın var! Özellikle bir karar vermek, hayatının seyrini belirleyen adımlar atmak ve kendine yeni bir yol çizmek için biraz daha durman gerek. Buna ister tatil de ister biraz daha miskinlik de ama günün sonunda dur ve bekle.

Gerçekten ne istediğinden emin olmadan harekete geçme. Çünkü yanlış karar verip geri dönemeyeceğin bir hata yapmaktansa zaman kaybetmeyi göze alman gereken bir dönemdesin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Uzun zamandır beklediğin bir haber var ise sonunda işiteceksin bugün. Hukuki süreçler son bulacak, seni köşeye sıkıştıran dertler bitecek. Tüm çabalarının ve mücadelelerin karşılığını almak üzeresin. 

Aman ha ardına bakma, güzel haberi alır almaz başla kutulamaya. Bundan sonrası aydınlık görünüyor falında. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Haftaya olumsuz duygularla başlayabilirsin, pazartesi gününün stresi ve temposu sana ağır gelebilir. Belki de fazla acele etmemelisin. Biraz daha vakti ihtiyacın varsa, çalışmak yerine sosyalleşerek gününü geçirmeyi de düşünebilirsin. 

Kendini iyi hissettiğin bir arkadaş çevresinde günün stresinden uzaklaşabileceğin gibi zihnindeki olumsuz düşüncelerden de kopabilirsin.Hatta böylece olumlu duygularla da harmanlanabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Neyi yapmayı çok istiyorsun? Paraşütle atlamak mı mesela, yoksa yurt dışında bir ülkede uyanmak mı ansızın ya da işi gücü bırakıp sahil kasabasına yerleşmek mi hayalin? 

Azizler fısıldıyor kulağına, bugün çalacak fırsat kapını ve gerçek olacak hayalin. Bunun için ilk adımı atmaya hazırsan eğer, yeterince de cesursan o zaman düşlediğin senin olacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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