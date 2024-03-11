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Tarot Falına Göre 12 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 18:04

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Mart Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu günlerde sevdiğin insan ile ufak bir tartışmaya girebilirsin gibi geldi bana. Son zamanlarda sinirine hakim olmakta zorluklar yaşıyorsun, bu durum da seni yoruyor. Biraz daha sakin kalmaya çalışman gerekebilir. Bununla birlikte, yeni bir ayın başlangıcı ile güzel şeylerin seni beklediğini söylemem gerekiyor. Tabii ki biraz daha dişini sıkman gerekecek. Malum Mart ayı ortasındayız :) Kariyerin konusunda de eline fırsatlar geçecek. Bunları iyi bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Maddi konularda yaşadığın sıkıntılar sosyal çevrene de yansıyor ve bu durum da seni olumsuz yönden etkilemeye başlıyor. Bu nedenle, maddi sıkıntılarını kafana takmak yerine farklı çözüm yolları bulman gerekebilir. Söylemesi kolay diyebilirsin, fakat şu an elimden sadece bu geliyor maalesef. Başaracağına inancım tam sevgili okurum :) Bununla birlikte, birinin senin çevrenden biriyle ilgili dedikodusuna denk geleceksin ve biraz tadın kaçacak diyebilirim. Bu durumu yakın arkadaşına söylemen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin. Hatta birinin seninle ilgili hislerini bile ortaya çıkarabilirsin. O kişiyi senin de beğeneceğini söylemem gerekiyor. Ne dersin, belki hayalinde olan aşkı yaşama zamanın gelmiştir? Bekleyip, görelim :) Bununla birlikte, bugün bir kıskançlık krizi yaşaman an meselesi gibi görünüyor. Bazı durumları yanlış anlıyor ya da yanlış yorumluyor olabilirsin. Kendini dizginlemen gerektiğine inanıyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, gün içinde alacağın kararlara dikkat etmelisin. Fevri kararlar, gelecek dönemlerini de etkileyebilir haberin olsun. Bu nedenle adımlarını oldukça dikkatli bir şekilde atmanı öneriyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin bir borç ile ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsin. Sabırlı olduğun takdirde her şey yoluna girecektir. Beklemede kal! Ayrıca, yakın zamanda da birtakım haberler gelecek kulağına :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seni oldukça üzen, hiç beklemediğin davranışlar sergileyen o arkadaşın geceleri resmen uyku uyuyamaz hale gelmiş. Yakın zamanda seninle bir şekilde iletişime geçebilir. Bence onu affetmelisin. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Bununla birlikte, sağlığınla ilgili kafana takılan şeyleri ertelememeli ve kontrollerine gitmelisin. Bol su tüketmeyi de ihmal etme lütfen. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gitmen mümkün. Bu değişim, sana çok iyi gelecek! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugünle beraber, kariyerin adına yapacağın her adım seni etkileyecek diyebilirim. Bu nedenle dikkatli davranman gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamalı ve getireceği sonuçları düşünmelisin. Bol şans diliyorum. Bununla birlikte, sen oldukça öz güvenli biri olduğun için yakın çevrende bu durumu kıskanan bir kadın var. O kadına dikkat etmelisin. İsminde de 'E' harfi var benden söylemesi. Hayatından çıkarman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda yaşadığın her sorunu biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Bu nedenle kendinle biraz daha baş başa kalarak sorunlarını kendi içinde çözmen gerekiyor. Bana güven, kendini çok daha iyi hissedeceksin. Bununla birlikte, aşk hayatında hiç beklenmedik birine karşı duygularının arttığını fark edeceksin. Telaşa kapılmamanı ve biraz daha oluruna bırakmanı istiyorum senden. Her şey olacağına varır sonuçta değil mi? Bakalım neler olacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Kendine dair verdiğin sözleri tutmak için yapman gereken planlar var diyebilirim. Bu planları da hayata geçirmek için bugün ailenden biriyle bir konuşma yapacaksın. Bazen ailenle fikirleriniz uyuşmayabilir fakat onlar senin iyiliğini istiyor. Bunu unutmamalı ve kalplerini kırmamaya özen göstermelisin. Orta yolu bulmakta fayda var :) Bununla birlikte, kendini yalnız hissettiğini sana belli edecek bir arkadaşınla ilgilenmen gerekebilir. Onu ihmal etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aranın kötü olduğu bir arkadaşından haber alabilirsin. Bu konuşma senin gününü olumlu yönde etkileyebilir. Sonuçta kimse ile küs kalmaya gerek yok değil mi sevgili okurum? Artık tatlıya bağlamalısınız. Bununla birlikte, kalbindeki o kişinin hisleri sana karşı her geçen gün biraz daha artıyor diyebilirim. Böyle giderse insanların parmaklarıyla göstereceği bir çift olacaksınız benden söylemesi. Sana mutluluklar diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün alacağın kararlara dikkat etmelisin. Ani bir şekilde alacağın her karar geleceğini etkileyecek. Bu nedenle bir karar almadan önce iyice düşünmen gerekiyor sevgili okurum. Bununla birlikte, sevdiğin insanın son zamanlarda ilgisinden şüphe etmiş olabilirsin ancak bunun tamamen kuruntu olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda kendini rahatlatmalı ve buna göre hareket etmelisin. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Her zaman önceliklerin sevdiğin insanlar oluyor ve bu durumda da bu insanlar seni kırdığında çok üzülüyorsun. Bugün yaşayacağın bir olayda bunu daha fazla hissedecek ve artık kendini açık şekilde ifade edeceksin. Her zaman önceliği kendine vermen gerekiyor, bunu sakın unutma olur mu? Bu bencillik değil sevgili okurum. Bununla birlikte, kariyerinde çabanın karşılığını alacağın bir döneme giriyorsun. Adımlarını dikkatli atsan iyi olacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Geçmişte yaşadığın her sorunu tek tek karşına getiriyor ve bunlardan dolayı da kendini suçluyorsun. Herkesten önce kendini affetmelisin. Geçmiş geçmişte kaldı sonuçta. Artık önüne bak lütfen olur mu? Başaracağına inancım tam! Bununla birlikte, aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayacağın ve kendini son derece mutlu hissedeceğin bir gün olacak. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de Mart ayının sonlarına doğru sana sürprizi olacak. Çok mutlu olacaksın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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