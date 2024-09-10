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Tarot Falına Göre 11 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 11 Eylül Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
10.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 11 Eylül Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bir süredir kafanı bir şeye çok fazla takmışsın. Bu durum artık seni üzmeye başlamış. Bu nedenle birazcık kendine vakit ayırmalısın. Kafandan geçenleri bir düzene koyman gerekiyor. Bir şeyleri içine atarak bir yere varamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Bununla birlikte; arkadaş ortamında da sana çok iyi gibi davranıp, yakın bir arkadaşı ile senin ona anlattıklarını paylaşan birini görüyorum. Bu kişi, oldukça sinsi biri. O kişiyle bir tartışma yaşayabilir ve gerçekleri görebilirsin. Sonrasında ise hayatından çıkaracaksın zaten.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, sabah saatlerinde kafa karışıklığı ve tedirginlik hissedebilirsin. Bu durum, öğleden sonra geçmeye başlayacak. Günün erken saatlerinde başlayan fiziksel ağrıların da azalmaya başlayacak. Gün içinde kendini ufak tartışmaların içinde bulabilirsin. Bu konuda sakinliğini korumanı istiyorum senden. Fevri hareketlerden kaçınmalısın. Bununla birlikte, bir süredir planladığın işleri yapmak için uygun bir fırsat çıkacak karşına. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, gününü güzel bir şekilde noktalamalısın :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bir süredir, yakın bir arkadaşınla arana soğukluk girmiş ve hem sen hem de o, bu durumdan hiç memnun değilsiniz. Bir şeyleri birbirinize açık açık söylemektense içinize atmanız ne kadar doğru? Bugün, o arkadaşınla ufak bir konuşma yaparak yanlış anlaşılmaları düzeltebilirsin. Bununla birlikte, bugün yaratıcı konularda son derece iyisin haberin olsun. O nedenle, yaratıcılığını boşa harcama ve yapabileceğin şeyleri gün içinde yap lütfen. Kendini özellikle işinde kanıtlayabilir, uzun süredir başlamak istediğin o hobiye başlayabilirsin. Attığın adımların başarıyla sonuçlanacağını göreceksin.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir, kafanda güven sorunları var gibi. Her ne yaparsan yap, bir türlü bu durumu aşamıyorsun. Partnerinle yaşadığın durumdan da hiç memnun değilsin. İçin için yiyor.  Kendine ve ilişkinize biraz zaman tanımalı, her şeyi oluruna bırakmalısın. Zaman, sana ne yapman gerektiğini gösterecek...Bununla birlikte, maddi olarak biraz kötü bir dönemden geçiyorsun diyebilirim. İstediğin şeyleri yapamamak sana huzursuzluk veriyor ancak bunun tamamen geçici bir dönem olduğunu da bilmelisin :) 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, bir süredir kafanı kurcalayan bir konuyla ilgili yakınlarından biriyle görüşme yapacaksın. Bir iş görüşmesi mi desem, yoksa bir ilişki mi...Her ne olursa olsun aklındaki soru işaretleri tek tek çözüme kavuşacak. Bununla birlikte, bir süredir yakın çevrene vakit ayıramıyorsun. Bu durum da seni biraz üzüyor. Kendine ve arkadaşlarına biraz daha vakit ayırmalı, eğlenmene bakmalısın. Bir de son olarak, uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşının sana ihtiyacı olduğunu söylemem gerek. O kişinin yanında olman gerekiyor... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu aralar kendini biraz güçsüz hissediyorsun. Bunun nedenini ise hayatında hiç beklenmedik değişimlerin yaşanması olarak tahmin ediyorum. Bu gibi durumlar karşısında kendini savunmasız hissediyorsun. Konfor alanına oldukça bağlı bir insansın. Ancak bunun geçici bir dönem olduğunu söylemem gerekiyor. O yüzden canını sıkma :) Bununla birlikte, kafanda kurduğun o hayat ile ilgili planlarını yapmaya başlamışsın. Bu planları ve hayalleri gerçekleştirmek için küçük görünen o büyük adımı yakın zamanda atacaksın. Atacağın o adım, sana hayallerini getirecek.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın çevrende, sana çok iyi görünüp ikili oynayan birisi var. Bu insanın birkaç kere yanlışını yakaladığın halde arkadaşlığına devam etmişsin, sürekli bir şans vermişsin. Ancak o bu şansları çok hak eden biri değil. Sen de yakın zamanda bunun farkına varacaksın. O kişiyi hayatından çıkarman ise an meselesi. Bununla birlikte, sevdiğin insanla ilgili kafanda bir şeylerin yavaş yavaş oturmaya başladığı bir dönemdesin. Bu durumun iyi mi yoksa kötü mü olacağına ise zamanla sen karar vereceksin... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Aşk hayatınla ilgili kafandaki soru işaretlerini çözmeye başlamışsın. Bu durum da seni biraz olsun rahatlatmış. Bir süredir kafan karışıkmış aslında. Bugün ise tüm bunları çözebileceğin bir gün olacak :) Bununla birlikte, günün ilk saatlerinde de kendini biraz stresli hissedebilirsin. İş yerinde minik bir pürüz çıkabilir. Fakat bu sorun, senden kaynaklanmayacak. Sorunu çözen kişi ise her zamanki gibi sen olacaksın. Yine de, işte yaşadığın stresli dakikalar, uyku sorunları yaşamana sebep olacak gibi duruyor. Ayrıca yakın zamanda çevrenden biri taşınma planı yapacak gibi duruyor. Bu taşınma durumu ise seni oldukça mutlu edecek... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Yakın arkadaşlarından birinin sana ihtiyacı olacak gibi görünüyorum. Genel olarak bu durumlarda her zaman zor durumda olan arkadaşlarının yanında olmuşsun. Bu da seni vazgeçilmez bir dost haline getirmiş zaten :) Fakat bu sefer kendi sorunlarını da arkadaşlarına anlatmaktan çekinme. Bununla birlikte, bir süredir kendinle baş başa bir şeyler yapmadığını görüyorum. Biraz kendine vakit ayırmayı denemelisin. Günün son saatlerine doğru yapacağın bir telefon konuşması sonucu da güzel haberler alabilirsin... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Sağlığını son zamanlarda biraz daha arka plana atmışsın. Çalışma hayatın ise her şeyden önce geliyor.  Kendinle ilgili sorunları arkalara süpürdükçe içinden çıkılamaz bir durumun içinde buluyorsun kendini. Bu nedenle ertelediğin tüm kontrollerini ve sorumluluklarını aksatmadan yaptırman gerekiyor. İhmal etme lütfen :) Bununla birlikte, arkadaş ortamında da ufak bir tartışmaya tanık olabilir ve bundan dolayı kendini biraz üzgün hissedebilirsin. Ancak bu konuyu kafana takmamanı öneriyorum. Kısa süre içerisinde bu sorun çözülecek. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Geçmişine takılmış ve sürekli bir konu hakkında fikirlerin beynini yemesine izin vermişsin resmen. Bugün, geçmişin ile yüzleşecek ve artık herkesi affedeceksin. Önüne bakman gerekiyor sonuçta değil mi? :) Bununla beraber, maddi olarak yaşadığın sorunları da bugünle beraber geride bırakıyor ve daha dikkatli olmaya başlıyorsun. Kendinle ilgili keşfetmen gereken çok şeyin olduğu bir döneme giriş yapmak üzeresin diyebilirim. Güzel günler pek yakın! 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kendini bu dönemde çok fazla sıkmışsın. Hatta kabuslar gördüğün geceler bile olmuş. Peki bu kadar strese gerek var mıydı? Bu kadar stres yaparak bir yere varamayacağını söylemem gerek. Kendini rahatlatman gerekiyor :) Bununla birlikte, sevdiğin insan senin ona verdiğin değerden biraz şüphe etmiş. Kafasında soru işaretleri oluşmuş ancak onunla yapacağın bir konuşmanın ikinize de iyi geleceğini söyleyebilirim. Bu sebeple, konuşmayı ertelememelisin. 

Yarın yine görüşürüz ❤️

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O kim isminden tiyo verirsen sevinirim