Tarot Falına Göre 1 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Güçlü ve hırslı hissettiğin bir güne başlıyorsun. Bu enerjin hafta boyu devam edecek. Her ne kadar çevresel faktörler seni biraz zorlasa da sen bir çıkış yolu bulmuşsun. Fakat seni sağlık konusunda uyarmalıyım. Kendini biraz ihmal etmişsin. Belki de duymak istemediğin bazı haberlerden kaçmak için doktora gitmemişsin. Bence en yakın zamanda kontrole gitmelisin. Korkacak bir şey olmadığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇