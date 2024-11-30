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Tarot Falına Göre 1 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 1 Aralık Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
30.11.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 1 Aralık Pazar günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Yaşadığın bazı olayların etkisinden henüz çıkabilmiş değilsin. Son günlerde gergin günlerden geçiyorsun. Biraz kendini rahatlatmak için yeni bir ortama girmeye ne dersin? Konfor alanının dışına çıkmak sana yeni düşünceler, yeni duygular tattırabilir. Bununla beraber, eline geçecek bir parayı bekliyorsun. Bu parayı gelecek için ayırmanı tavsiye ederim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Kim olursa olsun herkese çok güvenmemen gerekli. Hani bazıları 'babama bile güvenmem' der ya, işte öyle. Senin saf kalbin maalesef herkesi kendisi gibi sanıyor. Fakat insanlar hiçbir sebebi olmadan 'saf kötü' olabilir. Bununla beraber, ailesel konularda yeni bir dönem sana kapılarını açacak. Gelecek planlarınız değişebilir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Kendinle ilgili kararlarını sorguladığın bir dönemdesin. Bence bu dönemde yakın birinden destek almanda fayda var. Hatta psikolojik destek almayı da düşünebilirsin. Eminim sana da herkese olduğu gibi çok faydası olacak. Bununla beraber, sevdiğin ama bir türlü adım atamadığın birisi var. Çok geç olmadan git konuş bence.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Yakın çevrenden biri sana beyaz bir yalan söylüyor. Bu da sende ufak bir güven kaybına neden olabilir. Her şeyi detaylıca konuşmalısınız. Yalanın beyazı, pembesi olması. Bununla birlikte yeni başlangıçların eşiğinde olduğunu görüyorum. Motivasyonunu kaybetme. Spor, yüzme, hobi, kitap, film...Kaliteli vakit geçirmeye başlıyorsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Güçlü ve hırslı hissettiğin bir güne başlıyorsun. Bu enerjin hafta boyu devam edecek. Her ne kadar çevresel faktörler seni biraz zorlasa da sen bir çıkış yolu bulmuşsun. Fakat seni sağlık konusunda uyarmalıyım. Kendini biraz ihmal etmişsin. Belki de duymak istemediğin bazı haberlerden kaçmak için doktora gitmemişsin. Bence en yakın zamanda kontrole gitmelisin. Korkacak bir şey olmadığını göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

İçinde olduğun bir mekanda değişiklik yaşanabilir. Taşınabilir, iş değişikliği yapabilirsin. Bununla ilgili bilgileri bugün alacaksın. Bu haberlerin sana yeni bir şans getireceğini görüyorum. Bununla beraber, alacağın bir kararda fevri olmaman gerekli. Kalbinin sesini dinleyip deli cesaretiyle hareket etmeden önce mantığına da bir danış.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kendinle ilgili durumlarını ikinci plana atmışsın bugünlerde. Gerek iş yerinde gerek arkadaş çevrende senden önce başka insanları düşünüyorsun. Hayır demek istediğin olaylara bile evet demek zorunda kalıyorsun. Bu özveriden ziyade artık kendini geriye atmak oluyor bence. Biraz kendine önem vermeye başlamalısın. Tüm bu sebepler yüzünden, bazı konularda motivasyonunu yitirmişsin. Lütfen kendine gel, seni başarılı günler bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Son zamanlarda bulunduğun ortamdan kaçmak istiyorsun. Hatta arkadaş çevreni tamamen değiştirmek gibi planların var. Bence çok da iyi yaparsın. Sana iyi gelmeyen insanları lütfen hayatından çıkar. Bununla beraber, alacağın bir kararda ailenden birinin fikirlerine önem vermelisin. Bu kişi senin iyiliğini istiyor. Pek tatlı dilli konuşmasa da senin için en iyisini istediğini biliyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Bitmek bilmeyen bir sıkıntı ile güne başlıyorsun. Fakat korkma, yeni hafta itibariyle şansın dönüyor. Özellikle kariyerinde güzel gelişmeler yaşayacaksın. Yeni bir iş teklifi alabilir, girdiğin sınavlardan yüksek puanlar alabilirsin. Fakat kendini fazla sıktığın bir sorun var. Bu konuda biraz sabırlı olmalısın. Her şeyin bir zamanı var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Yeni şeyler yaşayacağın bir döneme giriyorsun. Aralık ayını ilk gününde, özellikle aşksal konularda çok şanslısın. Sevdiğin ya da flört ettiğin bir insan varsa onunla arandaki bağ kuvvetlenebilir. Maddi olarak girdiğin sıkıntılı günler de Aralık ayıyla sona erecek. Bu ay seni çok şanslı günler bekliyor. Yeni yıl öncesi, harika bir kapanış yapacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmpatoriçe"

Seni çok fazla üzen biri var. Bu kişi, bugün ansızın sana mesaj atabilir. Bence barışmanız ikiniz için de iyi olacak. Bununla beraber, ailende birinin senin yardımına ihtiyacı var fakat sana kendisini açamıyor. Sen ona gitmeye ne dersin? Sende herkesin halinden anlayan bir yapı var. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters İmpatoriçe"

Seçtiğin Kart; "Ters İmpatoriçe"

Yakın çevrende sana iyi gibi görünüp her fırsatta senin bir eksiğini yakalamaya çalışan biri var. Bugün yaşanacak bir olayla gerçekleri göreceksin. Bu en başta seni biraz üzse bile hatanın neresinden dönsen kardır unutma. Bununla beraber, tüm gün enerjini en yüksek seviyede yaşayacaksın. Bence bu enerjini kariyerinle ilgili gelişmelere ayırmalısın. Aralık ayı sana çok şanslı gelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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