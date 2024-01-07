Taro Emir Tekin, Ailesiyle İlişkisine Dair Yaptığı Açıklamalar Herkesi Kıskandırdı
Taro Emir Tekin, Ailesiyle İlişkisine Dair Yaptığı Açıklamalar Herkesi Kıskandırdı
Yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin, annesi Şevval Sam ve babası Metin Tekin ile olan ilişkisine dair konuştu. Kıskanmadık değil...
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Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Taro Emir Tekin, önce "Sadakatsiz" dizisinde, sonra "Yalı Çapkını" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.
Zaman zaman sosyal medyayı paylaşımlarıyla da etkisi altına alan genç oyuncu, her geçen gün yıldızını epey parlatıyor.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile eski milli futbolcu Metin Tekin'in biricik oğlu olan Taro Emir için bir nevi ün ve şöhretin içine doğdu denebilir.
Ancak aile kozunu kullanmayan Taro Emir, anne ve babasıyla arasındaki ilişkiden ilk kez bahsetti.
Genç oyuncu GQ'ye verdiği röportajda, "Benim annem ve babamla ilişkim bir dosttan ve anne-babadan öte bir yerde" şeklinde konuştu.
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"Onlara hiç yalan söylemedim ya da bir şey saklamadım" diyen genç oyuncu, "Dolayısıyla son derece dürüst bir iletişim dili oluştu aramızda" şeklinde konuştu.
Valla kıskanmadık desek yalan olur... Sizin düşünceleriniz neler?
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