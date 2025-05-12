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Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Tarkan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Tarkan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 15:37

Tarkan, 90’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya uzanan müzik yolculuğuyla adını altın harflerle yazdırdı. Şımarık ve Kuzu Kuzu gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran Megastar, sahne performansları ve karizmasıyla da dikkat çekiyor. Peki Tarkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? 

İşte pop müziğin yıldızının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

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Tarkan Kimdir?

Tarkan Kimdir?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972’de Almanya’nın Alzey kentinde doğdu. Ailesiyle birlikte 1986’da Türkiye’ye döndü ve Karamürsel’de müzik eğitimi almaya başladı. 1992’de çıkardığı Yine Sensiz albümüyle müzik dünyasına adım attı. Ardından gelen Aacayipsin ve Ölürüm Sana albümleriyle büyük çıkış yakaladı. Şımarık şarkısı Avrupa’da da büyük ilgi gördü ve Tarkan’ı uluslararası bir yıldız haline getirdi. 

Tarkan Kaç Yaşında?

Tarkan, 17 Ekim 1972 doğumlu olup, 52 yaşındadır. 

Tarkan Nereli?

Tarkan, Almanya’nın Alzey kentinde doğmuş olsa da, aslen Rize’lidir. Ailesi 1986 yılında Türkiye’ye dönerek Karamürsel’e yerleşmiştir.

Tarkan’ın Kariyer Başlangıcı

Tarkan’ın Kariyer Başlangıcı

Tarkan, müzik kariyerine 1992 yılında Yine Sensiz albümüyle başladı. Bu albüm, Türkiye’de büyük ilgi gördü. 1994’te Aacayipsin albümüyle popülerliğini artırdı. 1997’de çıkan Ölürüm Sana albümündeki Şımarık şarkısı, Avrupa’da da büyük başarı elde etti ve Tarkan’ı uluslararası bir yıldız haline getirdi.

Tarkan’ın Özel Hayatı

Tarkan’ın Özel Hayatı

Tarkan, 2016 yılında uzun süredir birlikte olduğu Pınar Dilek ile evlendi. Çiftin 2018 yılında Liya adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Tarkan, ailesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır

Tarkan’ın Güncel Projeleri

Tarkan’ın Güncel Projeleri

Tarkan, 2024 yılında Kuantum 51 adlı albümünü çıkardı. Albümde yer alan Yo, Şerbetli ve Darmaduman gibi şarkılar büyük beğeni topladı. 2025 yılında Avrupa turnesine çıkan Tarkan, hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Tarkan Albümleri

Tarkan Albümleri

Yine Sensiz – 1992

Aacayipsin – 1994

Ölürüm Sana – 1997

Karma – 2001

Come Closer – 2006 (İngilizce albüm)

Metamorfoz – 2007

Adımı Kalbine Yaz – 2010

Ahde Vefa – 2016 (Türk Sanat Müziği albümü)

Bunların dışında Tarkan’ın birçok single’ı ve EP formatında dijital projeleri de bulunuyor. Özellikle 2021’de yayınladığı “Geççek” adlı single’ı büyük yankı uyandırmıştı.

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Tarkan’ın En Bilinen Şarkıları

Tarkan’ın En Bilinen Şarkıları

En popülerleri:

Şımarık (1997 – Ölürüm Sana)

Kuzu Kuzu (2001 – Karma)

Dudu (2003 – Single)

Kış Güneşi (1994 – Aacayipsin)

Hepsi Senin Mi? (1992 – Yine Sensiz)

Hüp (2001 – Karma)

Yandım (2001 – Karma)

Salına Salına Sinsice (1997 – Ölürüm Sana)

Seviş Benimle (1994 – Aacayipsin)

Ay (2010 – Adımı Kalbine Yaz)

Uyan (2010 – Adımı Kalbine Yaz)

Yolla (2017 – 10)

Beni Çok Sev (2017 – 10)

Geççek (2022 – Single)

Vazgeçemem (1992 – Yine Sensiz)

Gitti Gideli (2007 – Metamorfoz)

İkimizin Yerine (2006 – Come Closer)

Come Closer (2006 – Come Closer)

Start the Fire (2006 – Come Closer)

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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