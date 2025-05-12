Tarkan Kimdir, Kaç Yaşında? Tarkan Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Tarkan, 90’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa’ya uzanan müzik yolculuğuyla adını altın harflerle yazdırdı. Şımarık ve Kuzu Kuzu gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran Megastar, sahne performansları ve karizmasıyla da dikkat çekiyor. Peki Tarkan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İşte pop müziğin yıldızının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…
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Tarkan Kimdir?
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Tarkan’ın Kariyer Başlangıcı
Tarkan’ın Özel Hayatı
Tarkan’ın Güncel Projeleri
Tarkan Albümleri
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Tarkan’ın En Bilinen Şarkıları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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