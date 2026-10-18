Tarımda Kullanılan Teknolojilerle Maliyeti Düşürmenin 8 Yolu

Drone'lar ve sensörlü ekipmanlar son dönemde her alanda oldukça popüler. Drone veya bu sensörlü ekipmanlar tarlanın tamamına homojen kimyasal atmak yerine yalnızca zararlı ot veya hastalık tespit edilen noktalara nokta atışı uygulama yapar. Bu sayede pestisit ve gübre kullanımında %30 ila %50 tasarruf sağlanır.