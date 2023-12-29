Tarihin Tozlu Sayfalarını Adı Gibi Bilenlerin Bile Takılacağı Osmanlı Testi
Tarihin Tozlu Sayfalarını Adı Gibi Bilenlerin Bile Takılacağı Osmanlı Testi
Birbirinden kafa karıştırıcı soruların yer aldığı Osmanlı Tarihi testimiz seninle! Bilgini konuştur bakalım 🙌
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1. Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk borçlanma süreci hangisi ile başlamıştır?
2. Osmanlı'ya bağlı Tunus'u kim işgal etmiştir?
3. 1897 yılındaki Osmanlı-Yunan Savaşı’nı bitiren antlaşmanın adı nedir?
4. Nizamiye mahkemelerinin ilk basamağı olan Bidayet mahkemesinin kararlarını, bir üst mahkeme olarak inceleyen mahkemeye ne ad verilir?
5. Hangi şehir, II. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'dan geri alınmıştır?
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6. V. Murat'ın yerine tahta çıkan aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı kimdir?
7. Amerika ile ilişkiler hangi tarihte başlamıştır?
8. İran Cephesi'nde İngilizlere karşı savaşarak galip gelen, Osmanlı birliklerinin kumandanlığını üstlenen kimdir?
9. İngiltere’nin denge politikasını terk etmesi sonucu oluşan boşluk hangi ülke ile doldurulmuştur?
10. Viyana Kongresi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
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