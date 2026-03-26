Tarihin En Korkunç Hastalığı Geri Döndü: COVID'den Daha Ölümcül Olabilir!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan son veriler, vaka sayılarının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kanıtlıyor. Uzmanlar, bu artışın sadece bir rakamdan ibaret olmadığını, hastalığın artık mevcut ilaçlara karşı çok daha dirençli ve yıkıcı bir forma büründüğünü vurguluyor.

Tarihte kurbanlarını aşırı solgun bıraktığı için bu isimle anılan tüberküloz, akciğerleri hedef alarak vücudu adeta içten içe tüketiyor. Dr. Robert Redfield gibi önemli isimler, tüberkülozun doğru tedavi edilmediği senaryolarda koronavirüsten çok daha yüksek bir öldürme oranına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Modern varyantların tedaviye yanıt vermemesi, sağlık otoritelerini küresel bir kriz ihtimaline karşı harekete geçirmiş durumda.