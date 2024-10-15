Tarihin En Eski Şirketlerinden Dersler

Tarihin en uzun ömürlü şirketlerinden bazıları Japonya’dan çıktı. 578 yılında kurulan Kongō Gumi Co., Ltd., bir tapınak inşaat şirketiydi ve halen inşaat sektöründe varlığını sürdürüyor.

Bu şirket, 1400 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte olup, çeşitli krizlerden ve ekonomik değişimlerden sağ çıkmayı başardı. Kongō Gumi’nin dayanıklılığı, aile işletmesi yapısını koruması ve kültürel değerleriyle uyumlu bir şekilde gelişim göstermesiyle açıklanabilir. Japonya’nın tarihi ve dini yapılarla olan bağı, bu gibi firmaların uzun ömürlü olmasına katkıda bulunuyor.

Dünyanın en yaşlı insanlarının da Japonya’dan çıkmasıyla bunun bir ilişkisi var mıdır?

Avrupa’da da benzer örnekler bulunuyor. St. Peter Stifts Kulinarium (803’te Avusturya’da kuruldu) kıtanın en eski restoranıdır. Almanya’nın en eski şirketi Staffelter Hof Şaraphanesi (862’de kuruldu) ise yüzyıllardır şarap üretimi yapmaya devam ediyor. Benzeri bu şirketler, geleneksel zanaat ve tarımsal bilgi birikimlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Şarap ve bira gibi ürünler, hem Avrupa’nın sosyal hayatının hem de dini törenlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor.

Amerika’da 1972 yılında kurulan Bennett Balsam Co. (1872), yapay çam ağaçları ve süslemeler üretiyor. Başarısının altında yatan temel faktörlerden biri, müşteri taleplerine göre ürünlerinde yaptığı yeniliklerdir. Çevre dostu ürünlerle sektörde rekabet avantajı sağladı.

Dünyanın en ünlü silah üreticilerinden biri olan İtalya merkezli olan Beretta (1526) ise, bugün yedinci kuşaktan aile mirası olarak devam ediyor. Beretta, tarihsel olarak savaş zamanlarında bile inovasyona önem vermesiyle tanınıyor. Ürün tasarımı ve üretim süreçleri, modern mühendislik bilimleriyle birleştirilerek sürekli gelişim sağlıyor.

Japonya’nın bir diğer uzun ömürlü şirketi olan Kikkoman (1603), ülkenin kültürüyle yakın ilişkisi olan soya sosu üretiminde kendini konumlandırdı. Geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak ve global pazara açılarak sürdürülebilir büyümesini devam ettiriyor.

Yine, Çin'deki tavuk eti mağazası Ma Yu Ching'in (1153 yılında kuruldu) dikkat çekiyor. Afrika ve Okyanusya'da ise sömürge geçmişiyle ilişkili posta, ulaşım ve bankacılık alanlarında uzun ömürlü şirketler göze çarpıyor.

Stratejik temeller

Yukarıda da temas ettiğim gibi, bu şirketlerin uzun ömürlü olmasının temel nedenlerinden biri, sağlam bir kültürel altyapıya sahip olmalarıdır. Özellikle Japonya, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerde, aile işletmeleri nesiller boyunca süregelen bir gelenek olarak devam ediyor. Kültürel değerler ve iş ahlakı, şirketlerin müşteri ilişkilerini uzun vadede sağlam tutmalarına imkan sağlıyor. Japonya’da aile değerlerine verilen önem, işin de bir aile mirası olarak korunmasını sağlıyor. Kongō Gumi, 2006 yılında bir holding tarafından satın alınsa bile, özünde aile şirketi yapısını korumaya devam ediyor.

Ayrıca, bu şirketlerin adaptasyon yeteneği de dikkate değerdir. Teknolojik gelişmelere ve ekonomik krizlere karşı esnek olabilen şirketler, zamanla dönüşüm geçirerek varlıklarını devam ettirebiliyor. İngiltere’nin Royal Mint şirketi (886 yılında kuruldu), bugünün modern madeni para üretim sistemlerine uyum sağlayarak varlığını sürdürdü. Benzer şekilde, İrlanda’daki 900 yılında kurulan Sean’s Bar gibi hizmet sektöründeki işletmeler de değişen müşteri beklentilerine ve turizm dinamiklerine uyum göstererek ayakta kaldılar.