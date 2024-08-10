Tarihi Mücadele Sabırsızlıkla Bekleniyor: Türkiye - Brezilya Maçına Dair Paylaşımlar
Tarihi Mücadele Sabırsızlıkla Bekleniyor: Türkiye - Brezilya Maçına Dair Paylaşımlar
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya gelecek. Saat 18.15'te başlayacak üçüncülük mücadelesi için nefesler tutuldu. Sosyal medyada maç havasına girilmeye başlandı. 👇
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