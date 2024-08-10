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Tarihi Mücadele Sabırsızlıkla Bekleniyor: Türkiye - Brezilya Maçına Dair Paylaşımlar

Tarihi Mücadele Sabırsızlıkla Bekleniyor: Türkiye - Brezilya Maçına Dair Paylaşımlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 14:55

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nının bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşı karşıya gelecek. Saat 18.15'te başlayacak üçüncülük mücadelesi için nefesler tutuldu. Sosyal medyada maç havasına girilmeye başlandı. 👇

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