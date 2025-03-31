Tam Vazgeçmişken Yeniden Aşka İnandıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!
Tam Vazgeçmişken Yeniden Aşka İnandıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!
Hayat bazen bizi aşka inanmaktan vazgeçirebilir, ama belki de o son umut şarkısı seni tekrar inandırabilir! Tam vazgeçmişken, kalbini yeniden aşka açacak o şarkıyı bulmak için seni bekliyoruz. Hazır mısın, aşkın gücünü tekrar hissetmeye?
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1. İlk sorumuzla başladık! Neden aşka inanmaktan vazgeçtin?
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2. Romantik ilişki içinde olduğun biri var mı hayatında?
3. Karşı cinsin hangi özelliğine vurulursun?
4. Arkadaşların senden ilişki tavsiyesi alırlar mı?
5. Birine kalbini açmaya cesaretin kaldı mı?
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6. Bir aşk filmi seç!
7. Bir tane daha!
8. Son olarak, birine aşık olduğunda, her şeyin daha güzel olacağına inanır mısın?
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