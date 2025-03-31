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Tam Vazgeçmişken Yeniden Aşka İnandıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Tam Vazgeçmişken Yeniden Aşka İnandıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 17:16

Hayat bazen bizi aşka inanmaktan vazgeçirebilir, ama belki de o son umut şarkısı seni tekrar inandırabilir! Tam vazgeçmişken, kalbini yeniden aşka açacak o şarkıyı bulmak için seni bekliyoruz. Hazır mısın, aşkın gücünü tekrar hissetmeye?

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1. İlk sorumuzla başladık! Neden aşka inanmaktan vazgeçtin?

2. Romantik ilişki içinde olduğun biri var mı hayatında?

3. Karşı cinsin hangi özelliğine vurulursun?

4. Arkadaşların senden ilişki tavsiyesi alırlar mı?

5. Birine kalbini açmaya cesaretin kaldı mı?

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6. Bir aşk filmi seç!

7. Bir tane daha!

8. Son olarak, birine aşık olduğunda, her şeyin daha güzel olacağına inanır mısın?

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miray soysal
miray soysal
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