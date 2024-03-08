Taksici Oğuz Erge'nin Öldürülmesi Davasında Karar Verildi
Taksici Oğuz Erge'nin Öldürülmesi Davasında Karar Verildi
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp, cep telefonu ile kulaklığını gaspeden Delil Aysal'ın(19) cezası belli oldu.
Aysal, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma" suçundan 14 yıl 10 ay ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 2 yıl 10 hapis cezası verildi.
Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilmişti.
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