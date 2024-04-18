Taksici Katili Böyle Yakalandı: İlk İfadesi Ortaya Çıktı
Taksici Katili Böyle Yakalandı: İlk İfadesi Ortaya Çıktı
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Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi’nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Y.B.G (42) taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklamış, olayın ardından Yanıkyürek’i araçtan atarak araçla olay yerinden uzaklaşmıştı.
Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli Y.B.G.(42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.
Katil zanlısı Y.B.G. emniyette verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Y.B.G. ifadesinde, taksiden inmek istediği sırada taksi şoförünün kendisinden 200 dolar istediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti.
Olayın ardından şüphelinin paniğe kapıldığını ve kaçmak için taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek’i araçtan atarak direksiyon başına geçtiğini söylediği öğrenildi.
Katil zanlısının yakalanma anı 👇
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