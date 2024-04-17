Bir Taksici Cinayeti de İstanbul’da: Yol Kenarına Atıp Kaçmışlar

İzmir’de geçtiğimiz aylarda işlenen taksici cinayeti uzun süre gündemde kalmıştı. Bugün ise İstanbul’da bir taksici daha yolcuları tarafından öldürüldü. Olaya karışan 2 kişiden biri olan İran uyruklu zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.