Bir Taksici Cinayeti de İstanbul’da: Yol Kenarına Atıp Kaçmışlar
Bir Taksici Cinayeti de İstanbul’da: Yol Kenarına Atıp Kaçmışlar
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İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin vahşice öldürülmesi çok konuşulmuştu.
Bugün ise İstanbul’da bir taksici öldürüldü. Olay saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanıkyürek'ün öldürülmesinin ardından çalışma başlatan ekipler bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Yanıkyürek'ün öldürülmesinin ardından çalışma başlatan ekipler bahse konu ticari taksinin Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi gasp ettiği takside yakaladı, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.
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Zanlının İran uyruklu Y.B.G. olduğu öğrenilirken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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