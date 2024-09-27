Taksi Bulamadığı İçin Minibüse Binen Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: “Trafik Var diye Bindim!”

'Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu‘nun İstanbul’da UKOME temsilciliğini yapıyorum. Kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, servis, taksi dolmuş, taksi gibi bütün ulaşım camiasının ben temsilcisiyim. Bu ulaşım camiasını temsil ettiğim için bütün ulaşım camiasıyla görüşüyoruz, istişare ediyoruz, rapor hazırlıyoruz. Bütün ulaşım araçlarını kullanıyorum. Ayrıca İstanbul’da bildiğiniz üzere sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay gibi minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bundan dolayı da dün minibüsle seyahat ettim, bazen toplu taşıma araçlarını kullanarak işe gidip geliyorum. İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstediğiniz an taksi kullanabilirsiniz ben de istediğim an taksiyi kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok, tercihen kullanıyorum.”