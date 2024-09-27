Taksi Bulamadığı İçin Minibüse Binen Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: “Trafik Var diye Bindim!”
Taksi Bulamadığı İçin Minibüse Binen Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu: “Trafik Var diye Bindim!”
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada gündem olan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' iddialarına yanıt verdi. Aksu, “İstediğiniz zaman taksi bulabilirsiniz. İstanbul’da sabah ve akşam saatlerinde yüzde 90 oranında trafik oluşuyor. Metro tramvay ve minibüs gibi ulaşım araçlarını kullanıyorum. Bu olayın bunla hiçbir alakası yok' dedi.
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Ulaşım koordinasyon merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.
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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, sosyal medyada paylaşılan 'Taksi bulamadığı için minibüse bindi' şeklindeki fotoğraflı paylaşımlarla ilgili soruya cevap verdi.
İşte Eyüp Aksu’nun cevabı:
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