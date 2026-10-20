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Tacosunda İnek Dişi Bulan Kadın Restoran Zincirine 250 Bin Dolarlık Dava Açtı

Tacosunda İnek Dişi Bulan Kadın Restoran Zincirine 250 Bin Dolarlık Dava Açtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 13:37
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Texas'ın başkenti Austin'de yaşayan Nohemi Castillo, ünlü taco zinciri Torchy's Tacos'tan aldığı siparişin içinden inek dişi çıktığını öne sürerek şirkete dava açtı. Travis County mahkemesine 13 Ekim'de sunulan dilekçeye göre Castillo, 9 Haziran'da South Congress Caddesi'ndeki şubeden paket servis siparişi verdi. Barbacoa dolgulu 'Democrat' adlı tacoyu yerken içinde inek dişine benzeyen bir parça buldu ve parçayı neredeyse yutacaktı. Castillo, tazminat olarak 250 bin dolara kadar bir miktar talep ediyor; nihai tutarı jüri belirleyecek. Torchy's ise yaptığı iç incelemenin ardından cismin gerçekten bir inek dişi olduğunu doğruladı.

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Castillo, yöneticiye bildirdiği halde hiçbir şey yapılmadığını iddia ediyor

Castillo, yöneticiye bildirdiği halde hiçbir şey yapılmadığını iddia ediyor

Dilekçeye göre Castillo durumu o sırada restoranın yöneticisine bildirdi, ancak yöneticinin sorunu gidermek için ne yaptığı belirsiz kaldı. Castillo'nun aynı gün doktora gidip reçeteli ilaç aldığı belirtiliyor. Dilekçede somut bir yaralanma ayrıntısına yer verilmiyor. Dilekçede ayrıca Torchy's'in satışa sunduğu üründeki çeşitli sorunları önceden bildiği öne sürülüyor.

Dava, Torchy's Tacos'un yanı sıra zincirin ana şirketi Success Foods Management Group aleyhine açıldı. Castillo'nun avukatı Scott Vasquez, şirketin ihmalde bulunduğunu, ürünün örtülü garantilerini ihlal ettiğini, Texas Haksız Ticari Uygulamalar Yasası'na ve federal Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası'na aykırı davrandığını savunuyor. Vasquez ayrıca restoran yöneticisinin ve şirket avukatının, yemeğin içinde ne olduğunu sorduğunda sorumluluğu birbirine attığını söylüyor. Avukata göre bu tür bir parça, yiyen kişinin boğulmasına bile yol açabilirdi.

Torchy's, cismin inek dişi olduğunu doğruladı ve tedarikçiyle çalıştığını açıkladı

Torchy's, cismin inek dişi olduğunu doğruladı ve tedarikçiyle çalıştığını açıkladı

Torchy's Tacos'tan yapılan açıklamada barbacoanın, dış bir tedarikçiden alınan doğal sığır yanağı etinden hazırlandığı belirtildi. Şirket, et işlenirken nadir de olsa bu tür kalıntıların çıkabildiğini kaydetti. Zincir, müşterilerinden gelen tüm şikâyetleri ciddiye aldığını, olayın tekrarlanmaması için tedarikçisiyle birlikte iç prosedürleri güçlendirdiğini de ekledi.

Davadaki iddialar henüz mahkemede sınanmış değil. Şirketin cismin inek dişi olduğunu doğrulamasıyla birlikte tartışma, parçanın ne olduğundan çok sorumluluğun kimde olduğu noktasına taşınmış durumda. Yemeğinden yabancı cisim çıkan müşterilerin açtığı davalar farklı sonuçlanabiliyor; bazı mahkemeler müşteriyi haklı bulurken bazıları kemik gibi parçaları etin doğal bir riski sayıyor. Castillo'nun davasında nihai tazminat tutarına, talep edilen üst sınır olan 250 bin doları aşmamak üzere jüri karar verecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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