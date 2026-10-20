Tacosunda İnek Dişi Bulan Kadın Restoran Zincirine 250 Bin Dolarlık Dava Açtı
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Texas'ın başkenti Austin'de yaşayan Nohemi Castillo, ünlü taco zinciri Torchy's Tacos'tan aldığı siparişin içinden inek dişi çıktığını öne sürerek şirkete dava açtı. Travis County mahkemesine 13 Ekim'de sunulan dilekçeye göre Castillo, 9 Haziran'da South Congress Caddesi'ndeki şubeden paket servis siparişi verdi. Barbacoa dolgulu 'Democrat' adlı tacoyu yerken içinde inek dişine benzeyen bir parça buldu ve parçayı neredeyse yutacaktı. Castillo, tazminat olarak 250 bin dolara kadar bir miktar talep ediyor; nihai tutarı jüri belirleyecek. Torchy's ise yaptığı iç incelemenin ardından cismin gerçekten bir inek dişi olduğunu doğruladı.
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Castillo, yöneticiye bildirdiği halde hiçbir şey yapılmadığını iddia ediyor
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Torchy's, cismin inek dişi olduğunu doğruladı ve tedarikçiyle çalıştığını açıkladı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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