Tacosunda İnek Dişi Bulan Kadın Restoran Zincirine 250 Bin Dolarlık Dava Açtı

Dilekçeye göre Castillo durumu o sırada restoranın yöneticisine bildirdi, ancak yöneticinin sorunu gidermek için ne yaptığı belirsiz kaldı. Castillo'nun aynı gün doktora gidip reçeteli ilaç aldığı belirtiliyor. Dilekçede somut bir yaralanma ayrıntısına yer verilmiyor. Dilekçede ayrıca Torchy's'in satışa sunduğu üründeki çeşitli sorunları önceden bildiği öne sürülüyor.

Dava, Torchy's Tacos'un yanı sıra zincirin ana şirketi Success Foods Management Group aleyhine açıldı. Castillo'nun avukatı Scott Vasquez, şirketin ihmalde bulunduğunu, ürünün örtülü garantilerini ihlal ettiğini, Texas Haksız Ticari Uygulamalar Yasası'na ve federal Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası'na aykırı davrandığını savunuyor. Vasquez ayrıca restoran yöneticisinin ve şirket avukatının, yemeğin içinde ne olduğunu sorduğunda sorumluluğu birbirine attığını söylüyor. Avukata göre bu tür bir parça, yiyen kişinin boğulmasına bile yol açabilirdi.