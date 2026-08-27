T.C. Kimlik Numaranı Ezberleme Şekline Göre Hangi Zeka Türüne Sahip Olduğunu Söylüyoruz!
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Bir dahaki sefere kimlik numaranı ezbere söylerken durup düşün; onu hangi gruplarla böldüğünü hiç fark ettin mi? 11 haneyi kimi ikişerli okur, kimi dörtlü bloklara ayırır, kimi de sona bir tekli bırakır. Meğer bu küçük alışkanlık tesadüf değilmiş, beynin bilgiyi nasıl işlediğiyle doğrudan bağlantılı. Aşağıdaki kalıplardan sana en tanıdık geleni seç, hangi zeka türüne yakın olduğunu hemen öğren. Merak etme, gerçek numaranı girmene hiç gerek yok.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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