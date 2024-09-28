Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Suudi Prens Selman Filistin Meselesiyle İlgili Tuhaf İfadeler Kullandı

Suudi Prens Selman Filistin Meselesiyle İlgili Tuhaf İfadeler Kullandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
29.09.2024 - 00:05

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki eylemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selman, 'Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmem gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki devam eden katliamlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki devam eden katliamlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

Selman, Amerika'da The Atlantic dergisine verdiği röportajda Filistin meselesini önemsemediğini söyledi.

Selman, Amerika'da The Atlantic dergisine verdiği röportajda Filistin meselesini önemsemediğini söyledi.

Prens Selman, "Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmeliyim." şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Prens Selman, "Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmeliyim." şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ibo mello

bende arabım ve vatanımı seviyorum filistinde meselem ama bu Suudi vs. Amerika kuklası olmuşlar cahillik hala atamamışlar yazıklar olsun yanı başında yemende... Devamını Gör