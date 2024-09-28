Suudi Prens Selman Filistin Meselesiyle İlgili Tuhaf İfadeler Kullandı
Suudi Prens Selman Filistin Meselesiyle İlgili Tuhaf İfadeler Kullandı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki eylemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selman, 'Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmem gerekiyor.' ifadelerini kullandı.
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki devam eden katliamlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.
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Selman, Amerika'da The Atlantic dergisine verdiği röportajda Filistin meselesini önemsemediğini söyledi.
Prens Selman, "Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmeliyim." şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
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bende arabım ve vatanımı seviyorum filistinde meselem ama bu Suudi vs. Amerika kuklası olmuşlar cahillik hala atamamışlar yazıklar olsun yanı başında yemende... Devamını Gör