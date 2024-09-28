Suudi Prens Selman Filistin Meselesiyle İlgili Tuhaf İfadeler Kullandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Filistin'deki eylemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Selman, 'Filistin meselesi benim için önemli değil. Öncelikle ülkemin çıkarlarını düşünmem gerekiyor.' ifadelerini kullandı.