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Hasan Nasrallah'ın Ölümüne Dair New York Times Tarafından Önemli Bulgulara Ulaşıldı

Hasan Nasrallah'ın Ölümüne Dair New York Times Tarafından Önemli Bulgulara Ulaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 18:36

Dünya, İsrail'in terör saldırıları esnasında yaşamını kaybeden Hasan Nasrallah'ın ölümüyle sarsılmış durumda. Nasrallah'ın ölümüne dair ise New York Times'tan önemli iddialar geldi.

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İsrail'in saldırıları esnasında ölen binlerce insana Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da eklendi. Nasrallah'ın ölümü şok etkisi yaratırken, NYT de ulaştığı bilgileri paylaştı.

İsrail'in saldırıları esnasında ölen binlerce insana Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da eklendi. Nasrallah'ın ölümü şok etkisi yaratırken, NYT de ulaştığı bilgileri paylaştı.

Hasan Nasrallah’ın nerede olduğu hakkında aylardır bilgi sahibiydiler ve onun ortadan kaldırılmasına geçen hafta karar verildi. Bu adımın İsrailli yetkililer tarafından Nasrallah'ın yer değiştirme ihtimali için öne alındığı iddia edildi.

Hasan Nasrallah’ın nerede olduğu hakkında aylardır bilgi sahibiydiler ve onun ortadan kaldırılmasına geçen hafta karar verildi. Bu adımın İsrailli yetkililer tarafından Nasrallah'ın yer değiştirme ihtimali için öne alındığı iddia edildi.

NYT, Planın ateşkes görüşmeleri sürerken devreye alındığı söylerken Netanyahu'nun İsrail'den ayrılmadan planı onayladığı söylendi.

NYT, Planın ateşkes görüşmeleri sürerken devreye alındığı söylerken Netanyahu'nun İsrail'den ayrılmadan planı onayladığı söylendi.

Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda birkaç dakika içinde 80'den fazla bomba kullanıldığı öğrenildi. Ancak yetkililer, bombaların ağırlığını ya da türünü teyit etmedi.

Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda birkaç dakika içinde 80'den fazla bomba kullanıldığı öğrenildi. Ancak yetkililer, bombaların ağırlığını ya da türünü teyit etmedi.

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