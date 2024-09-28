Hasan Nasrallah'ın Ölümüne Dair New York Times Tarafından Önemli Bulgulara Ulaşıldı
Hasan Nasrallah'ın Ölümüne Dair New York Times Tarafından Önemli Bulgulara Ulaşıldı
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İsrail'in saldırıları esnasında ölen binlerce insana Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da eklendi. Nasrallah'ın ölümü şok etkisi yaratırken, NYT de ulaştığı bilgileri paylaştı.
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Hasan Nasrallah’ın nerede olduğu hakkında aylardır bilgi sahibiydiler ve onun ortadan kaldırılmasına geçen hafta karar verildi. Bu adımın İsrailli yetkililer tarafından Nasrallah'ın yer değiştirme ihtimali için öne alındığı iddia edildi.
NYT, Planın ateşkes görüşmeleri sürerken devreye alındığı söylerken Netanyahu'nun İsrail'den ayrılmadan planı onayladığı söylendi.
Nasrallah'ın hayatını kaybettiği saldırıda birkaç dakika içinde 80'den fazla bomba kullanıldığı öğrenildi. Ancak yetkililer, bombaların ağırlığını ya da türünü teyit etmedi.
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