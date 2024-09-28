İran’ın Dini Lideri Hamaney’den Açıklama: Güvenli Bir Yere Geçtiği İddia Edilmişti

İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü iddia etmişti. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah’ın öldüğünü doğruladı. İsrail’in Lübnan saldırıları sonrasında bölge son yıllardaki en gergin günlerinden birini yaşarken, İran’ın dini lideri olan Ali Hamaney'in de bir sonraki hedef olabileceği için güvenli bir yere geçtiği iddia edilmişti. Hamaney, ilk açıklamasında Nasrallah’a değinmedi.