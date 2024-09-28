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İran’ın Dini Lideri Hamaney’den Açıklama: Güvenli Bir Yere Geçtiği İddia Edilmişti

İran’ın Dini Lideri Hamaney’den Açıklama: Güvenli Bir Yere Geçtiği İddia Edilmişti

İran
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.09.2024 - 14:54

İsrail, Lübnan’da bulunan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ı öldürdüğünü iddia etmişti. Hizbullah da yaptığı açıklamada Nasrallah’ın öldüğünü doğruladı. İsrail’in Lübnan saldırıları sonrasında bölge son yıllardaki en gergin günlerinden birini yaşarken, İran’ın dini lideri olan Ali Hamaney'in de bir sonraki hedef olabileceği için güvenli bir yere geçtiği iddia edilmişti. Hamaney, ilk açıklamasında Nasrallah’a değinmedi.

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Gazze’de adeta katliam yapan İsrail, bu hafta başında ise Lübnan’da bulunan Hizbullah’a saldırmaya başlamıştı.

Gazze’de adeta katliam yapan İsrail, bu hafta başında ise Lübnan’da bulunan Hizbullah’a saldırmaya başlamıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde başkent Beyrut’ta geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlemiş ve iddiaya göre Hasan Nasrallah’ı öldürmüştü. Hizbullah da yaptığı açıklamada liderlerinin öldüğünü doğruladı.

İsrail, dün akşam saatlerinde başkent Beyrut’ta geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlemiş ve iddiaya göre Hasan Nasrallah’ı öldürmüştü. Hizbullah da yaptığı açıklamada liderlerinin öldüğünü doğruladı.

Orta Doğu son yılların en gergin gününü yaşarken, Hizbullah’ın bir numaralı destekçisi İran’ın dini lideri olan Ali Hamaney’in de güvenli bir yere nakledildiği belirtiliyordu.

Orta Doğu son yılların en gergin gününü yaşarken, Hizbullah’ın bir numaralı destekçisi İran’ın dini lideri olan Ali Hamaney’in de güvenli bir yere nakledildiği belirtiliyordu.

Ali Hamaney yaptığı yazılı açıklamada Nasrallah’a değinmedi ve “Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ali Hamaney yaptığı yazılı açıklamada Nasrallah’a değinmedi ve “Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.

İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.

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