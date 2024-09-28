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THY 30 Eylül’e Kadar, Pegasus da 8 Ekim’e Kadar Beyrut Seferlerini İptal Etti

THY 30 Eylül’e Kadar, Pegasus da 8 Ekim’e Kadar Beyrut Seferlerini İptal Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.09.2024 - 17:14

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarını arttırmasının ardından Pegasus Havayolları Beyrut seferlerini 8 Ekim’e kadar iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) ise 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanıyor.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanıyor.

Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları 8 Ekim’e kadar bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları 8 Ekim’e kadar bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) ise 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.

Türk Hava Yolları (THY) ise 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
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