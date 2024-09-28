THY 30 Eylül’e Kadar, Pegasus da 8 Ekim’e Kadar Beyrut Seferlerini İptal Etti
THY 30 Eylül’e Kadar, Pegasus da 8 Ekim’e Kadar Beyrut Seferlerini İptal Etti
İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırılarını arttırmasının ardından Pegasus Havayolları Beyrut seferlerini 8 Ekim’e kadar iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) ise 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
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İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanıyor.
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Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.
Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları 8 Ekim’e kadar bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) ise 30 Eylül’e kadar Beyrut seferlerini iptal ettiğini açıklamıştı.
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