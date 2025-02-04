Survivor Yedek Yarışmacılar 2025! Survivor'a Yeni Gelen Yarışmacılar Kim?
Survivor Yedek Yarışmacılar 2025! Survivor'a Yeni Gelen Yarışmacılar Kim?
Survivor 2025, Ünlüler All Star ve Gönüllüler takımı arasındaki rekabet kıyasıya sürerken son olarak Ünlüler takımından Zeynep Alkan elendi. Fragmana bakınca Survivor'a yeni yarışmacılar dahil oluyor. Acun Ilıcalı yaptığı acil durum konseyinde yarışmaya katılan yeni isimleri duyurdu. Peki, Survivor yedek yarışmacılar arasında kimler var? İşte Survivor'a yedeklerden giren yarışmacılar...
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Survivor 2025 heyecan dolu bölümleriyle devam ederken Survivor'da elenen isim Zeynep Alkan oldu. Zeynep'in elenmesinin ardından acil durum konseyi toplayan Acun Ilıcalı yedeklerden yeni yarışmacılar geldiğini duyurdu.
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Survivor Yedek Yarışmacılar 2025
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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