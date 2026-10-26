Survivor Hikmet'in Yakalanmasından Tuzlu Kahve'nin Dünya Starı Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Haftanın ilk gününde televizyon dünyasının gündemi adliye dosyalarından reyting tablolarına kadar uzandı. Survivor'ın olaylı yarışmacısının yurt dışında yakalanması günün en çok konuşulan haberi olurken Tuzlu Kahve'nin sınırların ötesinden gelecek sürpriz konuğu ve pazar akşamlarının yeni lideri de merakla takip edildi. Kaçıranlar için 26 Ekim'de ekranlarda, setlerde ve stüdyolarda yaşananları tek tek derledik.
Bakalım bugün neler olmuş?
Survivor Hikmet ile Sıfır Bir'in Cengo'su yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki farkı açarak pazar akşamlarının zirvesine iyice yerleşti.
Ajda Pekkan'ı ağırlayan Tuzlu Kahve'nin yeni konuğunun efsane boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.
Kadına şiddet davasında cezası kesinleşen Ozan Güven, canlı yayında bayan kelimesini savundu.
26 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.
Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, dizinin geri döneceği iddialarına noktayı koydu.
Kim Milyoner Olmak İster'de jokeri kalmayan Yusuf Efe Öktem'i 1 milyonluk satranç sorusu yaktı.
MasterChef Türkiye'de on birinci haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Emre oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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