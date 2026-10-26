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Survivor Hikmet'in Yakalanmasından Tuzlu Kahve'nin Dünya Starı Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Hikmet'in Yakalanmasından Tuzlu Kahve'nin Dünya Starı Konuğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Arka Sokaklar Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 19:01
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Haftanın ilk gününde televizyon dünyasının gündemi adliye dosyalarından reyting tablolarına kadar uzandı. Survivor'ın olaylı yarışmacısının yurt dışında yakalanması günün en çok konuşulan haberi olurken Tuzlu Kahve'nin sınırların ötesinden gelecek sürpriz konuğu ve pazar akşamlarının yeni lideri de merakla takip edildi. Kaçıranlar için 26 Ekim'de ekranlarda, setlerde ve stüdyolarda yaşananları tek tek derledik.

Bakalım bugün neler olmuş?

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Survivor Hikmet ile Sıfır Bir'in Cengo'su yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Survivor Hikmet ile Sıfır Bir'in Cengo'su yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sekiz ülkeden iade edilen 63 kişilik listesinde ekran başındaki izleyicinin yakından tanıdığı iki isim yer aldı. Survivor'a üç kez katılan Hikmet Tuğsuz 25 Eylül'de Gürcistan'da, Sıfır Bir dizisinde Cengo'yu canlandıran Cengizhan Yurdutek ise 10 Ekim'de Karadağ'da yakalandı. Aylardır merak edilen Survivor Hikmet'in neden arandığı sorusu da dosyasıyla birlikte yanıt buldu; sekiz ayrı yakalama emriyle aranan Tuğsuz'un kayıtlarında nitelikli dolandırıcılıktan kasten yaralamaya uzanan suçlamalar bulunurken iki ismin tutuklanıp tutuklanmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki farkı açarak pazar akşamlarının zirvesine iyice yerleşti.

Ömür Usta, 25 Ekim'de Daha 17 ile arasındaki farkı açarak pazar akşamlarının zirvesine iyice yerleşti.

İlk bölümünde dördüncü sırada kalan NOW dizisi Ömür Usta, beşinci bölümünde Total'de 7,07, AB'de 6,54 ve ABC1'de 6,62 alarak üç listede de birinciliğini korudu. Yaz boyunca pazar akşamlarının lideri olan Daha 17 Total'de 6,39 ile ikinci sırada kalınca geçen hafta yalnızca 0,06 puan olan fark 0,68 puana çıktı. Bir önceki haftaki yükselişini sürdüremeyen Teşkilat ise Total'de 4,84'e gerileyerek üçüncü sıraya yerleşti.

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Ajda Pekkan'ı ağırlayan Tuzlu Kahve'nin yeni konuğunun efsane boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.

Ajda Pekkan'ı ağırlayan Tuzlu Kahve'nin yeni konuğunun efsane boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.

Doktorlar ve Kavak Yelleri'nin oyuncularını yıllar sonra yeniden buluşturan, 7. bölümünde Ajda Pekkan'ı konuk eden Star TV dizisi Tuzlu Kahve'nin sıradaki sürprizinin bu kez yurt dışından geleceği konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Mike Tyson, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet'in Amerika'dan gelen arkadaşı olarak diziye konuk olacak. Star TV ve yapım şirketi Poll Films ise bu iddiaya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Kadına şiddet davasında cezası kesinleşen Ozan Güven, canlı yayında bayan kelimesini savundu.

Kadına şiddet davasında cezası kesinleşen Ozan Güven, canlı yayında bayan kelimesini savundu.

Eski sevgilisinin şikâyetiyle başlayan davada kasten yaralamadan aldığı 2 yıl 3 aylık hapis cezası istinafta onanan Ozan Güven, TV100'de yayınlanan İki Arada programına konuk oldu. İnsanların sosyal medyada çok duyarlı göründüğünü ama sokakta hâlâ kaba davrandığını söyleyen oyuncu, 'baylar, bayanlar' hitabının yıllardır kullanıldığını hatırlatarak bu ifadenin kimseyi rahatsız etmediğini savundu. Kadın örgütleri ise bu kelimeyi uzun süredir cinsiyetçi bulduğu için yerine 'kadın' denmesini istiyor.

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26 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.

26 Ekim Pazartesi akşamı ekranda Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir, Sevdam Karadeniz ve Evlilik Güzeldir var.

Haftanın ilk akşamında ATV'de Altı Üstü İstanbul 18. bölümüyle, Kanal D'de Uzak Şehir 70. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. NOW'da Sevdam Karadeniz üçüncü bölümünü yayınlarken TRT 1'de Evlilik Güzeldir 8. bölümüyle seyirciyi ekran başına çağırıyor. Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de ise MasterChef Türkiye var; Star TV'de bu akşam yeni dizi bölümü bulunmuyor.

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, dizinin geri döneceği iddialarına noktayı koydu.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh, dizinin geri döneceği iddialarına noktayı koydu.

Özlem Gürses'in YouTube programı Bana Baştan Anlat'a konuk olan Şevket Çoruh, Türker İnanoğlu'nun ilk görüşmede dizinin 500 bölüm süreceğini söylediğini ve buna güldüğü için usta yapımcının sert bakışlarıyla karşılaştığını anlattı. Kanal D'de 20 sezon boyunca yayınlanan dizinin bu tahmini de aşarak 751 bölüme ulaştığını hatırlatan oyuncu, dönüş bekleyen izleyicilere de doğrudan seslendi. Çoruh, 'Sayın seyirciler, Arka Sokaklar bitti. Bir daha söylüyorum, 751. bölümde sona erdi' diyerek dizinin yeniden başlamayacağını söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster'de jokeri kalmayan Yusuf Efe Öktem'i 1 milyonluk satranç sorusu yaktı.

Kim Milyoner Olmak İster'de jokeri kalmayan Yusuf Efe Öktem'i 1 milyonluk satranç sorusu yaktı.

Cem Öğretir'in sunduğu yarışmada 1 milyon TL'lik basamağa ulaşan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yusuf Efe Öktem, Büyük Usta unvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmayan ülkenin sorulduğu soruda çekilmek yerine şansını denedi. Zambiya'yı işaretleyen genç yarışmacının cevabı yanlış çıktı, doğru yanıt ise Japonya oldu. Çekilseydi 500 bin TL ile evine dönebilecek olan Öktem, yeni formattaki baraj nedeniyle stüdyodan 300 bin TL ile ayrıldı.

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MasterChef Türkiye'de on birinci haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Emre oldu.

MasterChef Türkiye'de on birinci haftanın elemesinde yarışmaya veda eden isim Emre oldu.

25 Ekim Pazar akşamı eleme potasında Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp vardı. Nefeslerin tutulduğu gecenin sonunda Emre ile Ayşe son ikiye kaldı ve yarışmaya veda eden isim Emre oldu. Böylece Emre, bu sezon MasterChef mutfağına veda eden on birinci yarışmacı oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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