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Türkiye'ye Dönemiyordu: Survivor Hikmet ve Sıfır Bir'in Cengo'su Yakalandı, Kabarık Suç Dosyası Ortaya Çıktı!

Türkiye'ye Dönemiyordu: Survivor Hikmet ve Sıfır Bir'in Cengo'su Yakalandı, Kabarık Suç Dosyası Ortaya Çıktı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 14:23
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İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 63 kişilik iade listesinden ekran başındaki izleyicinin yakından tanıdığı iki isim çıktı. Survivor'ın olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz ile Sıfır Bir dizisinde 'Cengo' karakterine hayat veren Cengizhan Yurdutek, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler arasında yer aldı. İki ismin adli kayıtlarında yer alan suçlamalar da tek tek ortaya çıktı.

Kaynak: Sabah

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Hikmet Tuğsuz, üç kez Survivor'a katılan ve tutuklama kararı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen isimdi.

Hikmet Tuğsuz, üç kez Survivor'a katılan ve tutuklama kararı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen isimdi.

Survivor Hikmet olarak tanınan Hikmet Tuğsuz, yarışmaya ilk kez 2019'da katılmış ancak sakatlığı nedeniyle diskalifiye edilerek adaya erken veda etmişti. 2022'deki All Star sezonuyla geri dönen ünlü yarışmacı, parkurdaki hırsı kadar ada içinde yaşadığı tartışmalarla da izleyicinin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Survivor 2025'te All Star kadrosuna yeniden dahil olan Tuğsuz'un hikâyesi ise bu kez yarışmanın dışında karıştı. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmış, finale birkaç gün kala yarışmadan neden ayrıldığı da o dönem bu kararla ilişkilendirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunduğunu sosyal medyadan kendisi de doğrulayan Tuğsuz, Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanacağını söylediği için uzun süre yurt dışında kaldı ve 'Survivor Hikmet nerede?', 'Survivor Hikmet neden tutuklanacak?' ile 'Hikmet Tuğsuz neden Türkiye'ye gelmiyor?' soruları aylardır yanıt bekliyordu.

Survivor Hikmet neden yakalandı sorusunun yanıtı sekiz ayrı yakalama emriyle ortaya çıktı.

Survivor Hikmet neden yakalandı sorusunun yanıtı sekiz ayrı yakalama emriyle ortaya çıktı.

Aylardır merak edilen bu soruların yanıtı, İçişleri Bakanlığı'nın iade açıklamasıyla gün yüzüne çıktı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 23 Eylül ile 23 Ekim arasında 33'ü kırmızı bültenle aranan toplam 63 kişi sekiz ülkeden Türkiye'ye getirildi ve bu iadelerin 49'u Gürcistan'dan gerçekleşti. Gürcistan'dan getirilenler arasında, 25 Eylül'de bu ülkede yakalanan Hikmet Tuğsuz da bulunuyordu. Hikmet Tuğsuz'un neden arandığı ve hakkında neden yakalama kararı olduğu da dosyasıyla birlikte netleşti; 17 Haziran 2025'ten bu yana sekiz ayrı yakalama emriyle kırmızı bültenle aranan ünlü yarışmacının kayıtlarında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, kasten yaralama, basit yaralama, iftira, nitelikli dolandırıcılık ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamaları yer alıyor.

Ünlü yarışmacının daha önce neden ceza aldığı ve neden hapse girdiği de Sabah'ın haberinde ayrıntılarıyla aktarıldı. Tuğsuz, 2016'da karıştığı iki ayrı yaralama olayı nedeniyle toplam 12 yıl 16 ay hapis cezası almış, cezanın onanmasının ardından Temmuz 2023'te cezaevine girmiş ve sonrasında denetimli serbestlikten yararlanmıştı. Antalya'da 45 milyon liralık bir villanın noter vekaletnamesiyle satışa çıkarıldığı dolandırıcılık dosyasında ise hakkında 7,5 yıla kadar hapis istendiği belirtildi. Merak edilen 'Hikmet Tuğsuz tutuklandı mı?' sorusu ise şimdilik yanıtsız; Türkiye'ye getirildikten sonra adliyeye sevk edilip edilmediğine ya da tutuklanıp tutuklanmadığına dair bir bilgi henüz haberlere yansımadı.

Sıfır Bir dizisinin Cengo'su Cengizhan Yurdutek de Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Sıfır Bir dizisinin Cengo'su Cengizhan Yurdutek de Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Hikmet Tuğsuz'la aynı iade listesinde yer alan bir diğer tanıdık isim ise dizi izleyicilerinin yakından bildiği bir yüz oldu. Adana'nın suç dünyasını anlatan Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı 'Cengo' karakteriyle tanınan Cengizhan Yurdutek, 10 Ekim'de Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Cengizhan Yurdutek'in suçu ne olduğu da kayıtlarıyla birlikte ortaya çıktı; 24 Haziran 2025'ten bu yana altı ayrı yakalama emriyle aranan oyuncunun dosyasında kasten yaralama, basit yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama ve yasa dışı bahisle ilgili 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamaları bulunuyor.

Yurdutek'in adı daha önce de adli haberlerle gündeme gelmişti. Oyuncu 2021'de Adana'da düzenlenen bir narkotik operasyonunda gözaltına alınmış ve hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Haziran 2024'te ise rol aldığı Kıyma dizisinin İstanbul Kartal'daki setine düzenlenen silahlı saldırının hedefinin Cengo olduğu iddia edilmişti. Merak edilen 'Cengo tutuklandı mı?' sorusuna dair resmi bir bilgi ise iade haberinin ardından henüz paylaşılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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