Türkiye'ye Dönemiyordu: Survivor Hikmet ve Sıfır Bir'in Cengo'su Yakalandı, Kabarık Suç Dosyası Ortaya Çıktı!
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İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı 63 kişilik iade listesinden ekran başındaki izleyicinin yakından tanıdığı iki isim çıktı. Survivor'ın olaylı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz ile Sıfır Bir dizisinde 'Cengo' karakterine hayat veren Cengizhan Yurdutek, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilenler arasında yer aldı. İki ismin adli kayıtlarında yer alan suçlamalar da tek tek ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
Hikmet Tuğsuz, üç kez Survivor'a katılan ve tutuklama kararı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen isimdi.
Survivor Hikmet neden yakalandı sorusunun yanıtı sekiz ayrı yakalama emriyle ortaya çıktı.
Sıfır Bir dizisinin Cengo'su Cengizhan Yurdutek de Karadağ'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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