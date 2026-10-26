Türkiye'ye Dönemiyordu: Survivor Hikmet ve Sıfır Bir'in Cengo'su Yakalandı, Kabarık Suç Dosyası Ortaya Çıktı!

Survivor Hikmet olarak tanınan Hikmet Tuğsuz, yarışmaya ilk kez 2019'da katılmış ancak sakatlığı nedeniyle diskalifiye edilerek adaya erken veda etmişti. 2022'deki All Star sezonuyla geri dönen ünlü yarışmacı, parkurdaki hırsı kadar ada içinde yaşadığı tartışmalarla da izleyicinin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

Survivor 2025'te All Star kadrosuna yeniden dahil olan Tuğsuz'un hikâyesi ise bu kez yarışmanın dışında karıştı. Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesinin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı ortaya çıkmış, finale birkaç gün kala yarışmadan neden ayrıldığı da o dönem bu kararla ilişkilendirilmişti. Hakkında yakalama kararı bulunduğunu sosyal medyadan kendisi de doğrulayan Tuğsuz, Türkiye'ye dönmesi halinde tutuklanacağını söylediği için uzun süre yurt dışında kaldı ve 'Survivor Hikmet nerede?', 'Survivor Hikmet neden tutuklanacak?' ile 'Hikmet Tuğsuz neden Türkiye'ye gelmiyor?' soruları aylardır yanıt bekliyordu.