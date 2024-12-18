Survivor Göksu Kimdir? Survivor Gönüllüler Göksu Küçükali Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Göksu Kimdir? Survivor Gönüllüler Göksu Küçükali Kaç Yaşında, Nereli?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 2025 yılında All Star- Gönüllüler mücadelesiyle ekranlarda olacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada, bu sene gönüllü isimler de oldukça iddialı. Gönüllü takımında yer alan Göksu da fragmanda gösterdiği azmiyle herkesin dikkatini çekti. Survivor Göksu'nun kim olduğu, izleyenler tarafından araştırılıyor.
Peki Survivor 2025 Göksu Küçükali kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Survivor Göksu Kimdir?
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Survivor Göksu Kaç Yaşında?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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