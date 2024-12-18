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Survivor Göksu Kimdir? Survivor Gönüllüler Göksu Küçükali Kaç Yaşında, Nereli?

Survivor Göksu Kimdir? Survivor Gönüllüler Göksu Küçükali Kaç Yaşında, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.12.2024 - 16:01

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 2025 yılında All Star- Gönüllüler mücadelesiyle ekranlarda olacak. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada, bu sene gönüllü isimler de oldukça iddialı. Gönüllü takımında yer alan Göksu da fragmanda gösterdiği azmiyle herkesin dikkatini çekti. Survivor Göksu'nun kim olduğu, izleyenler tarafından araştırılıyor.

Peki Survivor 2025 Göksu Küçükali kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Survivor Göksu Kimdir?

Survivor Göksu Kimdir?

Survivor 2025 gönüllü kadrosunun dikkat çeken isimlerinden birisi de Göksu oldu. Göksu'nun soyadı Küçükalidir. 

Göksu Küçükali, profesyonel plaj voleybolunda başarılar elde etmiştir.

Survivor Göksu Kaç Yaşında?

Survivor Göksu Kaç Yaşında?

Survivor 2025 Gönüllü yarışmacısı Göksu Küçükali, yarışmada genç yaşıyla dikkat çekiyor. Göksu'nun henüz 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin ediliyor.

Survivor Göksu Mesleği Ne?

Survivor Göksu Mesleği Ne?

Göksu Küçükali, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde okumuştur. 

Endüstri Mühendisi olan Göksu, aynı zamanda profesyonel olarak plaj voleyboluna ve sporun farklı dallarına ilgi duymaktadır.

Survivor Göksu Instagram Hesabı

Survivor Göksu Instagram Hesabı

Göksu Küçükali'nin Instagram hesabı: goksukucukali

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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